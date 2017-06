PP e Marea Vigo plantan a Caballero por vetar unha moción popular

Os grupos municipais de PP e Marea de Vigo abandonaron este mércores o pleno do Concello olívico como xesto de denuncia ante o "veto unilateral" do alcalde, Abel Caballero, a unha moción que pretendía debater o grupo 'popular'.

Elena Muñoz do PP de Vigo na noite electoral do 24M

Poucos minutos despois do inicio da sesión, a portavoz do PP, Elena Muñoz, interviña nunha cuestión de orde para denunciar que Caballero "vetara" o debate dunha moción sobre a situación do alcalde pedáneo de Bembrive, o socialista Roberto Ballesteros, condenado por prevaricación.

Dado que a moción non foi incluída na orde do día nun "atentado gravísimo contra a democracia e os dereitos dos grupos da oposición", os edís do PP optaron por abandonar o salón de plenos. "Nunca un alcalde se atreveu a dar un paso deste tipo", sinalou Muñoz en declaracións posteriores aos medios, e anunciou que o seu grupo esgotará a vía administrativa para denunciar o ocorrido e, chegado o caso, acudirá aos tribunais.

Tras o abandono do PP, na súa primeira intervención, o portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, cualificou a posición de Caballero e o seu equipo de "golpe de estado" ao pleno, e defendeu o debate da moción do PP para reprobar politicamente ao pedáneo de Bembrive. Segundo lembrou, non sería a primeira vez que se reproba a un cargo alleo ao concello, como xa se fixo con Joaquín Almunia (declarado persoa 'non grata') ou con López-Chaves (do que se pediu o seu cesamento como delegado da Xunta).

"É a primeira vez que se elimina unha moción da orde do día sen un informe xurídico previo. Non imos avalar estas prácticas", proclamou, antes de que o seu grupo marchase tamén do salón de plenos. Segundo o portavoz de Marea, o ocorrido este mércores "senta un precedente moi perigoso" e provoca unha situación "antidemocrática" baseada na figura dun "alcalde ditatorial".

CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO

Pola súa banda, o portavoz do goberno local, Carlos López Font, criticou os "modos antidemocráticos" da oposición por abandonar o pleno, e puxo de relevo o "pacto" e "confluencia" de PP e Marea na súa forma de actuar.

Segundo explicou o edil socialista, a pretensión do PP de reprobar a Roberto Ballesteros era "ilegal" segundo o regulamento e "eles sabíano", por iso propuxeron unha segunda moción, pero fixérono fóra de prazo e sen recorrer á vía de urxencia. Todo iso demostra, ao seu entender, que "era unha decisión premeditada para montar un numerito".

"Aquí non hai recortes de dereitos, senón a aplicación do regulamento", incidiu López Font, quen advertiu de que a oposición non pode darlle ao grupo de goberno "leccións de democracia".

Finalmente, o portavoz do goberno municipal apuntou que "o que subxace" tras o ocorrido no pleno deste mércores, é o "nerviosismo" de Elena Muñoz e Rubén Pérez, porque "están a ser cuestionados internamente" nos seus partidos e non saben se volverán ser candidatos as próximas municipais.