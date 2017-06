A Audiencia Provincial da Coruña desestimou os recursos de apelación interpostos polas representacións de Adif e Andrés Cortabitarte contra a decisión do xuíz de investigar a este último na causa polo accidente do tren Alvia en Angrois.

Nun auto con data de este 28 de xuño ao que tivo acceso Europa Press, os maxistrados confirman a Cortabitarte en calidade de investigado ao entender que existen "indicios dunha actuación deficiente, por incompleta e parcial, na avaliación de riscos".

De 2006 a 2013, o home ao que o xuíz Andrés Lago Louro atribúe --ao mesmo nivel que ao maquinista polo seu descoido-- 80 supostos delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave foi director de Seguridade na Circulación. Agora foi recolocado por Adif na subdirección de Xestión Loxística de Aprovisionamento.

A menos dun mes de que se cumpra o cuarto aniversario da traxedia, a Audiencia coruñesa sinala que a eventual "actuación deficiente" de Cortabitarte "pode unirse causalmente ao resultado lesivo, o que xustifica a imputación realizada", iso si, "sen prexuízo do que poida resultar de ulteriores actuacións".

A AUDIENCIA PUNTUALIZA AO XUÍZ

Con todo, puntualiza a Lago Louro en relación ás súas "alusións" que "parecen dar por certo que o risco de descarrilamento nesa curva concreta foi detectado e comunicado a Adif".

Por iso, segundo lembran os maxistrados, o instrutor do caso achaca a Cortabitarte o "coñecemento da situación de risco existente na curva" e o non mitigalo, pero para a Audiencia isto "carece de base fáctica suficiente". De ser así, advirte, "a base para a imputación sería nítida e deberíase producir con moita maior antelación".

Pola contra, o auto deste mércores establece que "máis ben o ocorrido é o contrario ao que parece entenderse", e pon sobre o foco as "determinadas pautas" que se seguiron para executar a avaliación de riscos.

Debido a esas pautas, resaltan, "non se prestou atención ao concreto perigo que implicaba a curva". E este perigo, ao seu xuízo, derivábase á súa vez do seguimento de "prácticas sobre sinalización, sobre a localización de transicións entre Asfa e ERTMS e sobre a responsabilidade exclusiva do condutor no control da velocidade que determinaban obxectivamente nese punto de liña un relevante risco de accidente".

SERÍA DETECTADO CON AVALIACIÓN CUANTITATIVA

Este risco, segundo a Audiencia Provincial de Coruña, "detectouse de levarse unha avaliación integral cuantitativa do risco", que é un dos métodos previstos no regulamento sobre un método común para a seguridade de 2009 e que para os maxistrados "sería o óptimo ou desexable, desde unha perspectiva teórica, para obter unha plena seguridade".

Por iso é polo que se ratifiquen en que "existe base para a imputación", aínda que matice que "resulta problemática e non plenamente dilucidada a necesidade ou imperatividad xurídica (...) dunha avaliación integral do risco que conjugue, respecto desa curva e de calquera outro punto do trazado, a interacción do conxunto de subsistemas". Precisamente por iso, a Audiencia céntrase no subsistema CMS, que é o relativo ao control, mando e sinalización.

Neste sentido, o auto recolle que "cabe derivar dos datos expresados que Adif aceptou unha avaliación de riscos que se limitaba (...) aos aspectos puramente técnicos do subsistema CMS, ás instalacións, equipos e compoñentes fornecidos".

E engade unha afirmación crave, e é que isto "implicaba que non se avaliaba o risco de accidente por exceso de velocidade resultante da exclusión do sistema de protección do tren (o ERTMS) a partir do quilómetro 80,169 ata o fin da liña, que si se prevía (...) na análise preliminar".

Incide sobre este extremo ao subliñar que "non se desenvolveu unha estimación e aceptación do risco que tivese en conta a ausencia, por decisión de Adif, do sistema de protección (o ERTMS) que levara a descartar o perigo de descarrilamento na aproximación preliminar referida".

"Simplemente o risco remitiuse a Adif e aceptouse por leste, sen avaliación da situación de risco na circulación baixo sinalización lateral e Asfa que neses quilómetros o subsistema CMS determinaba", conclúe.

DESVÍO DE RESPONSABILIDADE

A Audiencia tamén entra na intención de Cortabitarte de desviar a responsabilidade cara á UTE --unión temporal de empresas-- e Ineco, pola elaboración dos documentos de seguridade do mencionado subsistema.

"Non se debe apoiar esta liña de defensa como causa para excluír a indiciaria apreciabilidad de posibles responsabilidades penais", asevera.

UTILIZA ARGUMENTOS DA ERA

O auto da Audiencia que desestima os recursos de Adif e Cortabitarte utiliza xa na súa exposición argumentos da Axencia Ferroviaria Europea (ERA nas súas siglas en inglés) na súa resposta á plataforma de vítimas. Precisamente o xuíz acaba de solicitar a este organismo un informe sobre aspectos relativos á análise de risco.

Pola súa banda, os maxistrados xa fan constar que a ERA comunicou que "non consta a notificación á Comisión de que o proxecto" da liña de alta velocidade Ourense-Santiago "atopábase en tal avanzado estado de desenvolvemento" para quedar excluído da aplicación da directiva de interoperabilidade de 2008.

E, igualmente, fai alusión á explicación da Axencia cando indicou que "unha nova liña do sistema ferroviario é unha modificación significativa que afecta á seguridade". E engade que "o é con claridade a modificación que no subsistema de control, mando e sinalización supuxo a aludida eliminación do ERTMS previsto".