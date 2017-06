Familiares, achegados e coñecidos do mozo Daniel B.P., que na pasada noite de San Juan faleceu dun disparo na praia de Arealonga, na parroquia redondelana de Chapela, participaron nunha marcha este mércores para esixir "que se faga Xustiza, e que non haxa máis asasinatos, máis crimes, e se acabe a violencia dunha vez".

Foto: Marcha Asesinado San Juan | Fonte: Europa Press

A marcha, na que estiveron presentes os pais, a irmá e unha tía do falecido, así como o director territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez --que trasladou o pésame en nome do conselleiro--, saíu pouco antes das 12,00 horas deste mércores desde o instituto no que estudou este mozo, o IES de Teis, en dirección á praia na que perdeu a vida.

En declaracións aos medios, o pai do mozo lamentou que o presunto asasino, para o que o xulgado decretou o ingreso en prisión comunicada e sen fianza, "saíu a cazar e cazou". Segundo explicou, o día dos feitos o home supostamente "púxose na varanda a ouriñar sobre xente que estaba a durmir --na praia--, e entón Dani e os seus amigos chamáronlle a atención".

"Necesitaba un motivo, esperou unha reacción e ese foi o detonante", apuntou sobre o suposto autor dos feitos, antes de considerar que "realmente houbo sorte, porque puido facer un masacre, podía matar a máis persoas, tanto aos veciños como á propia policía".

Ante todo iso, a tía do mozo, visiblemente afectada, instou á Xustiza a "facer algo" e que "esa persoa non saia do cárcere" despois de matar ao seu sobriño, ao que definiu como "un neno excelente, boa persoa", traballador e "súper cariñoso". "Porque conforme matou ao meu sobriño, puido matar a máis xente", advertiu.

"O xuíz que o xulgue que pense que puido ser o seu fillo, o seu neto..., que pense que era un neno excelente e non tiña que morrer desta maneira tan violenta, sen motivo ningún, só polo que tivera feito calquera, chamarlle a atención polo que fixo", reclamou a muller.

ERRADICAR A VIOLENCIA

A marcha deste mércores foi convocada polo instituto no que estudou o mozo como homenaxe e para lanzar a mensaxe de que é necesario "erradicar a violencia" e "que os críos tomen conciencia de que a violencia trae estas tráxicas consecuencias".

Ao finalizar o percorrido, o director do instituto, Luís Vilán, pronunciou unhas palabras que culminaron cun minuto de silencio e unha ofrenda floral no lugar no que faleceu Daniel. Así, chamou a "que os sentimentos negativos que esta morte produce se transforme en pensamentos positivos e nunha reflexión sobre a violencia".

"A violencia non resolve os conflitos, é a fonte. Non nos fai fortes ou nos libera, fainos escravos e acaba con vidas como a de Daniel, que acabou cando acababa de empezar. Non queremos vivir nun mundo onde a morte de Daniel sexa posible", exclamou.