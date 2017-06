O tres federacións máis belixerantes no seu rexeitamento ao novo plan de reordenación das liñas de transporte de viaxeiros por estrada destacan que "se trata só dun anteproxecto" e "sen máis rango legal, polo que non existe ningún impedimento para paralizalo".

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

Así, a través dun comunicado, estas patronais tachan de "incorrectos" algúns "apuntamentos" da conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ao dicir que os servizos xurídicos "impídenlle retirar o seu plan de transporte público".

Censuran, igualmente, que insista en que "agosto é o prazo límite co que se atopou", fronte ao que contrapoñen que "foi a propia Xunta quen o fixou en base a unha normativa comunitaria á que tamén pode volver recorrer para amplialo".

Na nota de prensa, acusan á Xunta de querer "deixar morrer a rede de pequenas e medianas empresas do sector galego" co ánimo de "favorecer a algunha multinacional das que dominan a actividade en España".

Anetra, Fegabús e Transgacar critican que o conflito se está endurecendo "sen que a Xunta reaccione" e atribúen esta "pasividade" a ese "interese específico" por primar "a algunha firma multinacional".

"A esa crenza contribúe a sucesión de mensaxes que se lanzan desde a consellería desde semanas atrás para defender o plan contra todo e contra todos e que van cambiando ou desaparecendo segundo vaise destapando a súa disparidade con respecto á realidade", afirman.

En concreto, refírense ao feito de que "o transporte a demanda ten agora un peso mínimo no plan", a que a ANPA "nunca apoiaron o proxecto", a que o modelo de integración do transporte escolar no regular que propón a Xunta "non é o TES+BUS" e a que "as pequenas empresas --aseguran-- só poderán concorrer en UTE".

"OPERACIÓN DE IMAXE"

Ademais, cualifican de "operación de imaxe" a iniciada este martes coa comparecencia conxunta co seu homólogo de Castela e León, "pretendendo asimilar modelos de transporte integrado distintos e residuais doutras comunidades co que se pretende implantar en Galicia, así como realidades sociais moi diferentes, só para tentar manter tranquilos a pais e nais".

Anetra, Fegabús e Transgacar resaltan que este mércores viron como "a presión dos piquetes" volveu impedir a prestación de servizos mínimos "en moitos casos", nunha xornada de folga "de incidencia de novo masiva", que sitúa por encima do 80%.