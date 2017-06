A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, acusou ás patronais Anetra, Fegabús e Transgacar de trasladar "unha falsa crenza" relativa a que hai "unha alternativa" ao plan da Xunta, consistente en que as empresas sigan prestando os servizos dunhas 500 liñas a partir de agosto a pesar de que renunciaron expresamente a elas.

A conselleira Ethel Vázquez, na TVG | Fonte: Europa Press

Respecto diso, nunha entrevista na TVG que recolle Europa Press, a conselleira aseverou que "as concesións non se poden pór e sacar a dedo". E engadiu unha advertencia clara: "Sen este plan, non teremos transporte en toda a provincia de Ourense, en practicamente toda a de Lugo e en parte da de Pontevedra; e irán máis de 500 condutores á rúa", aseverou.

Vázquez reiterou que as súas portas "están abertas" e defendeu estar "a falar dun plan que é bo para todo o mundo", en concreto mencionando aos nenos e aos veciños do rural. "Estou a ter interlocución con todo o que quere falar comigo para mellorar o plan", incidiu.

Nesta liña, insistiu en que o actual plan, que "non saíu da chistera", é "a única alternativa viable e legal para que se siga tendo transporte a partir de agosto".

MESA A TRES "INVIABLE"

Sobre a solicitude dunha mesa a tres por parte de sindicatos e do tres mencionadas federacións --que son as que máis afectadas ven pola primeira fase do plan--, afirmou que é "inviable", pois "xa se tivo" e "serviu para demostrar que os intereses son totalmente contraditorios".

A titular do departamento autonómico destacou que "a patronal ten os seus propios intereses e está a trasladar unha falsa crenza de que hai unha alternativa para este plan", pero avisou de que "as concesións non se poden pór e sacar a dedo", de aí esa "falsa crenza de que hai unha alternativa".

En canto ao incumprimento dos servizos mínimos, nesta cuarta xornada de paros na que a Xunta cifrou en 28 os servizos prestados dun total de 132 previstos (o 21,21% do total), Ethel Vázquez lamentou este feito no que identifica unha "mostra de insolidariedade", polas "incomodidades" que causan nos veciños estar "sen eses servizos mínimos".

Ademais, lembrou que outras comunidades autónomas xa están implementado novos modelos na reordenación das liñas de autobús e chamou a que a galega non quede "atrás".