Achan acoitelados na súa vivenda en Santo Domingo a un home do Rosal (Pontevedra) e a súa esposa

A Policía Nacional de República Dominicana busca aos presuntos autores do asasinato a coiteladas dunha parella de anciáns españois, el de 81 anos e natural da parroquia de San Miguel de Tabagón, no Rosal (Pontevedra), e ela cubana con nacionalidade española.

Segundo informou a Policía Nacional dominicana na súa conta de Twitter, os feitos ocorreron na tarde do martes en Gazcue, un sector situado na cidade de Santo Domingo, en concreto no interior dun complexo residencial.

A Policía comunicou que xa foron identificados como presuntos autores destes feitos o conserxe da residencia, Francisco D., e un segundo home, Joel Antonio M., recoñecido baixo o alias 'El cacón'; para os que se dispuxo un operativo de procura e captura.

Tal e como apuntan os medios locais, a parella foi achada entre 24 e 36 horas despois da súa morte no seu apartamento, situado nunha zona á que só poden acceder os residentes e que non tiña as portas forzadas nin presentaba "ningunha mostra de violencia".

De acordo cos datos publicados polo xornal Listín Diario, o director da Dirección de Investigacións Criminais, Ney Aldrin Bautista Almonte, confirmou que as vítimas tiñan entre 70 e 85 anos e que os seus corpos presentaban "múltiples feridas de armas brancas".