Conde anuncia que o CIS Madeira de Ourense acollerá unha aceleradora para proxectos do sector forestal

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, anunciou este mércores que o Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira (CIS Madeira), que ten a súa sede no Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense), acollerá un novo coworking para impulsar proxectos empresariais no sector forestal.

Así o sinalou na cidade das Burgas, momentos antes de manter unha reunión cos representantes da Asociación de Novos Empresarios de Ourense para informarlles sobre "as ferramentas" que a Xunta de Galicia pon á súa disposición para "innovar e xerar emprego".

Conde confirmou que o próximo mes de xullo o CIS Madeira converterase en "motor e impulsor para identificar novos proxectos no sector forestal", por mor da primeira convocatoria para participar nunha aceleradora de propostas relacionadas con este sector.

O conselleiro sinalou que, nesta edición, tutelaranse "e impulsaranse" 16 propostas, que se porán en marcha a partir do mes de setembro.

A nova aceleradora do CIS Madeira sumarase aos outros seis espazos coworking que a Xunta de Galicia puxo en marcha en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI) en diversos concellos, como o ourensán de Celanova, onde se están desenvolvendo 22 proxectos por parte de 35 emprendedores.

ENCONTRO COS NOVOS EMPRESARIOS

Francisco Conde destacou o papel dos novos empresarios neste tipo de proxectos e defendeu que o seu "talento e innovación" xogan un "papel definitivo para o desenvolvemento de novos proxectos cos que Galicia "sexa atractiva para os novos investimentos".

Ao longo da reunión cos representantes da Asociación de Novos Empresarios de Ourense, Conde informou sobre os mecanismos cos que a Xunta "impulsa o talento" dos novos empresarios e aposta por "a innovación e as facilidades administrativas" para pór en marcha unha empresa, co obxectivo de atraer os investimentos externos.

Durante a súa intervención ante os novos empresarios Conde anunciou que dez proxectos, dous na provincia de Ourense, participarán na segunda edición de Agrobiotech, a aceleradora destinada aos sectores biotecnológico, agroalimentario e de biomasa, que ten unha das súas sedes no Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense).

Deste dez proxectos, a metade son empresas biotecnológicas; un 40% da industria agroalimentaria e o dez por cento restante son solicitudes a pemes no ámbito da biomasa.

O conselleiro tamén informou sobre diversos programas para facilitar o emprendimiento no rural, como Galicia Rural Emprende, coa intención de que sirvan para fixar poboación e tecido industrial nas zonas menos poboadas da Comunidade autónoma. Este plan inclúe axudas máximas de ata 70.000 euros para pór en marcha unha empresa non agrícola no rural.

Ademais, informoulles sobre a Oficina Doing Business, a rede galega de mentores e a de cooperativas, así como sobre as medidas dirixidas a autónomos a través da Estratexia Autónomo 2020, coa intención de que lles axude a impulsar a creación de empresas na provincia de Ourense.