Os orixinais do Álbum Nós de Castelao permanecerán expostos no Museo de Pontevedra polo menos durante cinco anos

Xusto un ano despois de se fixere público o seu achado, o deputado de Cultura e Lingua da Deputación de Pontevedra, Xosé Leal, anunciou que os orixinais do Álbum Nós foron cedidos ao Museo de Pontevedra por un período inicial de cinco anos.

"Todo o importante sobre Castelao está custodiado por e no Museo de Pontevedra", apuntou o director do centro, Carlos Valle, destacando que "hoxe é un día grande" porque este material "vai completar o discurso expositivo nas salas Castelao".

A data escollida para facer este anuncio ten unha importante carga simbólica, xa que o 28 de xuño foi o día do plebiscito do Estatuto de Autonomía de 1936 e do traslado dos restos de Castelao ao Panteón de Galegos Ilustres.

Despois do verán, está previsto que se reformulen as salas do segundo piso do Museo de Pontevedra dedicadas a Castelao para incorporar estes orixinais.

O equipo do Museo, despois de negocialo, conseguiu unha cesión por cinco anos que confían en que "sexan prorrogables e culminen nunha doazón ou nunha cesión permanente", afirmou o deputado de Cultura e Lingua.

Desde 1924 e ata o ano pasado non se volveron a ver expostas as estampas que conforman o Álbum Nós de Castelao e, desde a década de 1930, perdeuse a pista do seu paradoiro. Grazas ao traballo de investigación do equipo técnico do Museo de Pontevedra, os debuxos orixinais foron localizados nunha colección particular no mes de marzo de 2016 e expostos no marco da mostra 'Meu Pontevedra', celebrada entre o 28 de xuño e 11 de setembro, e que conmemoraba o centenario da chegada de Castelao á cidade.

Este mércores, na rolda de prensa participaron tamén os comisarios da mostra 'Meu Pontevedra', Ángeles Tilve e Xosé Manuel Castaño, que presentaron a publicación derivada daquela exposición. Trátase dun catálogo que evolucionou nun manual e que achega moita documentación que antes non estaba estudada nun percorrido minucioso pola traxectoria artística de Castelao e a súa vinculación con Pontevedra.