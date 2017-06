Consternación entre os familiares do octoxenario do Rosal (Pontevedra) acoitelado en Santo Domingo xunto á súa muller

Os familiares de Carlos Carrera Amil acolleron con "pena e sorpresa" a noticia do asasinato deste octoxenario, natural do Rosal (Pontevedra), quen foi acoitelado na tarde do martes xunto coa súa muller, María del Carmen Revalderia Cordero, no seu domicilio de Santo Domingo (República Dominicana).

Carlos Carrera, de 82 anos de idade, era orixinario da parroquia de San Miguel de Tabagón, no Rosal, onde reside a súa irmá, sobriños e outros familiares. Precisamente, un dos seus sobriños, Víctor Capón Carrera, confirmou a Europa Press que recibiron a noticia do dobre asasinato a través dos seus parentes da República Dominicana.

"Os seus familiares máis próximos levaban horas tratando de contactar con eles e, como non o conseguían, foron á súa casa, e atopáronos mortos", relatou este home, quen revelou que a súa nai, irmá de Carlos Carrera, "está consternada".

Así mesmo, explicou que o seu tío emigrou a República Dominicana sendo un adolescente, onde se dedicou a labores comerciais e, posteriormente, traballou nunha fábrica de zapatos antes de xubilarse. No entanto, Carlos Carrera non rompeu os vínculos coa súa terra de orixe e, de feito, en marzo, a súa muller e el pasaron varios días de vacacións na casa familiar do Rosal.

SOSPEITOSOS IDENTIFICADOS

Por outra banda, a Policía Nacional de República Dominicana confirmou que os presuntos autores do crime xa están identificados e "están a ser activamente perseguidos".

Así, informou de que se trata de Francisco Durán Rosario, de 21 anos de idade e conserxe na urbanización onde residía o matrimonio; e Joel Antonio Mañón, alias 'El Cacón'.

Os sospeitosos fuxiron do lugar dos feitos, unha zona residencial de Gazcue, en Santo Domingo, no vehículo das vítimas, que foi posteriormente localizado no sector La Piña, de Los Alcarrizos, en Santo Domingo Oeste.

A Policía dominicana tamén confirmou que as vítimas foron atopadas por un parente e que, segundo o médico forense, faleceron por mor de "múltiples feridas de arma branca".