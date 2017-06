O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reiterou este mércores en Ourense que o informe xurídico "será determinante e vinculante" na resposta da Xunta á solicitude de segregación de actividades por parte de Ferroatlantica, á vez que o Executivo galego actuará "en base ao principio de legalidade".

Conde confirmou que nestes momentos, a través da Consellería de Medio Ambiente e Augas de Galicia, "está a avaliarse a solicitude" presentada por Ferroatlántica para separar as súas actividades de ferroaleacións e hidroeléctrica.

"Actuaremos en base ao principio de legalidade. O informe xurídico será determinante e vinculante con respecto a decisión que poida tomar a Xunta de face a responder a Ferroatlántica", abundou Conde.

Esta demanda levantou o rexeitamento do alcalde da Costa da Morte e dos traballadores do comité de empresa de Cee e Dumbría, xa que abre a posibilidade da venda das centrais do Xallas.

O conselleiro de Industria incidiu en que "hai que esperar" ata que o Executivo galego non teña "unha resolución concreta e o informe xurídico" que dea pé á súa postura neste conflito e á contestación que se lle ofrecerá a Ferroatlántica.

Tras incidir en que o principio de legalidade será "o determinante" da actuación da Xunta, Conde sinalou que "a partir de aí" (dese informe) o Goberno galego actuará "con total transparencia" e "dialogando tanto cos alcaldes, como co comité de empresa".

Ferroatlántica defende que o negocio de ferroaleacións non necesita do hidroeléctrico para preservar a súa viabilidade, ao contrario do que defenden os traballadores da Costa da Morte.