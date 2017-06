CC.OO. CIG e CUT en PSA en Vigo piden máis contratacións e equilibrar o traballo para afrontar o aumento de produción

CC.OO., CIG e CUT reclamaron á dirección de PSA Peugeot Citroën en Vigo a creación de polo menos unha trintena de empregos na liña 1 (10 por quenda), así como equilibrar as cargas de traballo para poder facer fronte ao incremento da cadencia neste sistema, onde a partir do mes de xullo está previsto fabricar ata nove vehículos máis en cada quenda.

Foto: Psa Sindicatos | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios de comunicación, o portavoz da CUT, Vitor Mariño, mantivo que non se opón á fabricación destes automóbiles, "pero si ás condicións nas que se fabrican". Así, reprobou que o incremento de produción súmase ao "mal endémico que se arrastra desde hai moito tempo".

Nesta liña, apuntou que os traballadores xa soportan grandes cargas de traballo, o que está a aumentar o absentismo, na súa maior parte por problemas psicolóxicos. Así, na factoría viguesa hai uns 400 traballadores de baixa, a metade desde hai máis de seis meses; un problema que, dixo, a empresa "quere paliar" contratando a través de empresas externas.

O portavoz da CIG, Manuel Domínguez, mantivo que as reparticións de traballo establecidas actualmente pola dirección son "irrealizables", polo que este incremento dun coche por hora xa é "a pinga que colma o vaso". A continuación, engadiu que é "insultante" que a empresa non queira sentar a falar sobre este conflito para tratar de acordar unha solución.

"Estas tres centrais entendemos que o persoal debe dar un paso adiante baixo a bandeira da unidade sindical", remarcou o portavoz de CC.OO., Santiago García, quen lembrou que neste marco convocaron ao persoal da factoría a concentrarse ás 11,30 horas deste sábado, día 1, así como a non acudir voluntariamente á xornada de traballo extraordinaria do sábado 8.

UNIDADE SINDICAL

En canto á ausencia dos outros dous sindicatos --SIT e UXT-- nestas accións, os portavoces indicaron que o SIT emitiu un comunicado polo que recoñece que hai "unha serie de reparticións que, por distintas causas, os operarios son incapaces da súa realización", ante o cal este sindicato reclamou que sexan revisadas e se atope unha solución.

Ademais, no relativo a UXT, incidiron en que lle trasladaron a necesidade de conformar "unha fronte común" ante esta situación, aínda que ata o momento só dixo que ía facer "un control exhaustivo". "A porta téñena aberta, e UXT que escoite aos seus propios afiliados: Fai falta unión e máis cun motivo tan concreto", selou García.

COMITÉ REDUCIDO

Estas declaracións realizáronas os tres portavoces despois de manter este mércores unha reunión do comité reducido de PSA, tras a que censuraron que a dirección non quixese falar do conflito relativo ao incremento da produción porque "nin sequera estaba na orde do día".

Neste encontro, trasladóuselles aos representantes dos traballadores que por necesidades de produción, en xullo traballaranse tres sábados nos dous sistemas, e tres domingos na quenda de noite do sistema 1. Ademais, na liña 1 tamén serán laborables o sábado 2 de setembro e os domingos 27 de agosto e 3 de setembro.