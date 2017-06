Adif valora que a Audiencia Provincial da Coruña "expón algunhas cuestións que fan que os termos da imputación" do seu alto cargo Andrés Cortabitarte "queden máis atenuados que no auto apelado", despois de que o seu recurso fose desestimado e que, por tanto, o que fose director de Seguridade na Circulación siga como investigado na causa polo accidente do Alvia en Angrois en xullo de 2013.

Andrés Cortabitarte, investigado no accidente do Alvia | Fonte: Europa Press

En concreto, fontes da entidade pública empresarial consultadas por Europa Press chaman a atención sobre dúas apreciacións dos maxistrados da sección sexta da Audiencia coruñesa.

A primeira é a que se refire a as afirmacións do xuíz relativas ao aviso que a UTE (unión temporal de empresas) e o ISO (Ineco) transmitiron a Adif sobre o risco "da curva". Para a Audiencia coruñesa, isto "carece de base fáctica suficiente", e é o primeiro aspecto que valora as fontes de Adif consultadas.

En segundo lugar, Adif destaca que o auto da Audiencia mostra "dúbidas sobre cal era a normativa técnica aplicable e a que obrigaba". Alude así ao regulamento de 2009 relativo á adopción dun método común de seguridade para a avaliación e valoración do risco, que a Audiencia entende aplicable.

No entanto, para o administrador de infraestruturas ferroviarias "parece razoable a formulación de Adif segundo o cal (...) só esixía neste caso concreto facer unha avaliación limitada ao subsistema de control-mando e sinalización, e que tal avaliación podía facerse cumprindo coa normativa de seguridade ETI EN 50126, como así se fixo".