Xunta, Fegamp e Bancos de Alimentos colaboran para garantir a atención alimenticia no verán a menores

A Consellería de Política Social, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a Federación Galega de Bancos de Alimentos (Fegaban) renovaron este mércores o seu acordo a tres bandas para garantir que as familias con menores en situación de vulnerabilidade teñan cubertas as necesidades alimenticias durante o verán.

Este convenio, do mesmo xeito que os anteriores, permite establecer un procedemento de actuación e coordinación entre as entidades asinantes para a entrega de paquetes de alimentos a familias con escasos recursos e con menores ao seu coidado, que non sexan beneficiarios de axudas coa mesma finalidade.

Os destinatarios determinaranos os servizos sociais comunitarios dos concellos que, ademais, indicarán un lugar ou punto para que os bancos de alimentos fagan entrega do paquete de produtos ás familias que o solicitaron.

Política Social comprométese a facilitar aos concellos toda a información que necesiten para levar a cabo a selección das familias e a entrega dos alimentos, así como para contrastar a percepción doutras axudas ou prestacións coa mesma finalidade. A Fegamp promoverá entre os concellos o coñecemento do acordo, buscando colaboración para a repartición.

Por último, a Federación de Bancos de Alimentos distribuirá os paquetes de produtos en cada concello, en función da súa petición.