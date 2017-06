A valedora do Pobo, Milagros Otero, abriu unha queixa de oficio para investigar a "posible retardación" na tramitación da renda de inclusión social (Risga) tras ter coñecemento de que beneficiarios que cumpren os requisitos para recibila tardan tres meses en empezar a cobrar.

Así, a valedora do Pobo dirixiuse ao conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, para interesarse polos tempos medios de tramitación das axudas de emerxencia social e co obxectivo de coñecer "de que modo pódese mellorar".

Nun comunicado, este organismo remarca que a Risga se converteu no "salvavidas" de moitas familias sen ingresos e a "última opción antes de caer en situacións de exclusión e pobreza". Ademais, asegura que "non é a primeira vez" que a valedora do Pobo ten coñecemento da "lentitude na tramitación da mesma con esperas de máis cinco ou seis meses".

Por iso, mostra a súa preocupación por que técnicos de servizos sociais da comarca do Salnés informasen nos últimos días de que persoas con dereito a esta axuda "tardan na actualidade unha media de tres meses en cobrar a primeira mensualidade".

Neste sentido, apunta que "os trámites das rendas de emerxencias están protagonizados pola Xunta de Galicia e os concellos", polo que solicitará información sobre tempos de espera para o cobro efectivo e acerca das medidas de emerxencia que tanto administracións autonómica e locais teñen previsto.

Tamén fai fincapé en que a maioría das queixas tramitadas nos últimos anos pola área de servizos sociais do Valedor do Pobo refírense a situacións de risco de exclusión, de modo que Otero cre necesario actuar con urxencia ante elas, máis aló de que en 2016 detectouse un descenso de queixas polos atrasos.