Deputación e Concello de Pontevedra colgan nos seus balcóns a bandeira arcoíris para conmemorar o Día do Orgullo

A Deputación e o Concello de Pontevedra sumáronse á conmemoración do Día Internacional do Orgullo LGTBI, colgando a bandeira arcoíris dos balcóns das súas sedes principais.

No caso da administración provincia é a primeira vez na súa historia que se suma a este acto colgando a bandeira multicolor do seu balcón principal, unha ocasión que non se quixeron perder numerosos deputados do PSdeG-PSOE e o BNG.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva destacou que esta decisión é un "berro na defensa da diversidade e igualdade de todas as persoas". Así, expresou o "compromiso" da entidade provincial ten coa defensa da igualdade de todas as persoas.

A alcaldesa en funcións de Pontevedra, Carme Da Silva, presidiu o acto na Casa Consistorial cambiando a bandeira por seis paraugas abertos, un por cada cor presente na bandeira.

Así mesmo, programou unha serie de actos. Leste mesmo mércores ás 20.30 horas na Casa da Luz, presentarase o libro "22 segundos" de Eva Mejuto, a primeira obra de narrativa galega que trata a transexualidade no ámbito infantil e xuvenil. Contará co acompañamento musical do grupo Canela Cafuné.

Ademais, a Praza da Pedreira acollerá, do 3 a 7 de xullo -ás 22.30 horas-, un ciclo de cinema ao aire libre cunha selección das mellores e máis recentes producións cinematográficas LGTBI a nivel internacional e unha selección de curtametraxes do Estado que representan diversas visións do colectivo.

Para o venres 7 de xullo, ás 20,30 horas na Casa da Luz, terá lugar o faladoiro Cinema Diverso, unha conversación cos creadores audiovisuais Antonio Hernández Centeo, Reyes Velayos e Jairo Moreno.

O FLOP Festival celebrarase o sábado 8 de xullo no Parque dos Gafos, e continuando coa liña emprendida en anos anteriores, ofrecerá doce horas de música -de 12.00 a 23.59 horas-, gastronomía, e actividades dirixidas a todas as idades.

No apartado musical, FLOP Festival presenta unha nutrida representación de DJs locais e internacionais, destacando a presenza da DJ e produtora coreana Peggy Gou, unha das selectoras musicais máis activas e demandadas actualmente na escena de clubs a nivel mundial.

As 12 horas de evento diúrno no Parque dos Gafos terán continuidade pola noite, cunha festa de peche que se celebrará no Pazo da Cultura de Pontevedra.