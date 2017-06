Jorge Suárez afirma que a edil crítica Esther Leira será expulsada este mesmo mércores do grupo de Ferrol en Común

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, asegurou que este mesmo mércores enviarase unha comunicación á edil crítica Esther Leira na que se lle dará traslado de que "deixa de formar parte do grupo municipal de Ferrol en Común".

Segundo explicou, o "atraso" á hora de comunicarlle esta decisión, tomada pola asemblea desta formación política o mércores da pasada semana, 21 de xuño, debeuse a que se decidiu "esperar un prazo prudencial para que entregase a acta, algo que non fixo".

Ditas manifestacións realizounas o rexedor durante a presentación do programa de traballo que expuxo o goberno local, cunha empresa externa, para presentar a súa candidatura a Patrimonio da Humanidade.

Segundo Suárez, "o obxectivo é estar na lista do ano 2019. Ao seu xuízo, "podería ser un revulsivo para esta cidade e para algo que tanto lle fai falta, como é a autoestima", o que sería tamén "un apoio importante no ámbito económico, debido ao turismo, ademais de pór en valor o seu patrimonio e historia".

O rexedor lembrou que hai "moito tempo" que se traballa nesta candidatura, "con maior ou menor intensidade" nas corporacións precedentes, con traballos que serven de base e agora hai que "buscar o diálogo e o consenso", para "mentalizarse de que este proxecto pode ser moi positivo para a cidade".

MURALLA DO ARSENAL

Noutra orde de asuntos, a preguntas dos medios de comunicación, Jorge Suárez tamén se referiu a as manifestacións do novo almirante do Arsenal Militar de Ferrol, que aseguraba que ve "complicado" poder eliminar a muralla situada no perímetro do devandito arsenal militar.

"Creo que a Armada non rexeita de maneira taxativa este derrubamento; é certo que hai que cumprir parámetros de confidencialidade e seguridade, algo que se pode seguir mantendo tal e como está na zona da gardaría, cun enreixado, e seguiremos tratando de manter esas conversacións co Ministerio de Defensa para tratar de executar a parte na que tiñamos xa un compromiso", incidiu.

Segundo detallou, dita parte situaríase "entre a piscina de Batallóns e a porta de Navantia". "Todas estas negociacións deberán de ser desde o diálogo, o respecto e o entendemento mutuo", resolveu.