Máis de 200 persoas protestan en Ribadavia (Ourense) polo traslado de alumnos de ESO ao Instituto

Máis de 200 persoas manifestáronse este mércores nas rúas de Ribadavia (Ourense) en contra da reconversión do CPI Tomás de Lemos e o traslado do seu alumnado da ESO, nunha protesta protagonizada por pais e alumnos, pero que tamén contou co respaldo da deputada socialista Noela Blanco e a deputada de En Marea Ánxeles Cuña.

"Non nos moverán do CPI", "Non ao desmantelamento da ESO", "Non nos moverán", foron algúns das lemas que se podían ler nas pancartas que os alumnos do CPI Tomás de Lemos portaron durante a manifestación que percorreu as rúas de Ribadavia ata a Praza Maior da localidade.

Entre berros como "ensino digno no Ribeiro", "Máis educación e menos corrupción", os alumnos e os seus pais protestaron contra a integración dos cursos superiores do Tomás de Lemos ao IES O Ribeiro.

Durante a manifestación estiveron acompañados polo actual alcalde, Ignacio Gómez (PSOE) e o anterior rexedor Marcos Blanco (PSOE).

A DECISIÓN, COMUNICADA UN DÍA ANTES DE FIN DE CURSO

O xefe de Estudos do Tomás de Lemos, Marcos Mendiguren, lamentou que a decisión de trasladar os alumnos da o IES O Ribeiro fíxose "un día antes do final do curso", cando o centro "xa tiña o proxecto educativo para o próximo curso preparado".

Para Mendiguren este traslado de alumnos suporá "un comezo de curso sen ningún tipo de planificación, porque se decidiu no último momento".

De momento tanto a matrícula como os plans previstos para o próximo curso "quedan en suspenso ante a desaparición da ESO", sinalou.

Segundo os datos manexados polo xefe de estudos o CPI Tomás de Lemos tiña 178 alumnos, con dúas clases por curso e un profesorado con horario completo.

Coa decisión da consellería de Educación "mandarán ao profesorado a facer gardas no novo centro, e haberá cursos con máis de 30 alumnos por aula".

RESPALDO DE PSOE E EN MAREA

A deputada socialista Noela Blanco cualificou como "incrible" a decisión de "eliminar" os CPI de Ribadavia, As Pontes e Porriño "con nocturnidade e aleivosía" dous días despois de que o conselleiro comparecese no Parlamento de Galicia e de que non informase desta decisión á Cámara.

Blanco criticou que esta decisión se tomou "sen o apoio da comunidade educativa, nin dos partidos da oposición" e lembrou que a oposición pediu unha nova comparecencia do conselleiro no Parlamento para "explicar os motivos" dun peche que "non corresponde a criterios pedagóxicos nin sociais".

Tamén pediu explicacións a Tomás Fernández, o portavoz de Educación no Parlamento polo PP e do grupo popular en Ribadavia, e instoulle a "dar un golpe encima da mesa" para "dicir 'xa abonda' de abandonar o medio rural".

A deputada de En Marea Ánxeles Cuña, coincidiu en cualificar o traslado dos alumnos dos CPI como unha decisión "feita con nocturnidade e aleivosía" e considerou "intolerable" que se informou deste traslado "o penúltimo día de clase, de costas aos profesores e as familias".

A formación pediu a dimisión do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, porque "non se entende que tome esta decisión de costas á comunidade educativa" e pediu a mobilización dos afectados en Ribadavia e no resto de centros.