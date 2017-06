A auga fornecida a Narón (A Coruña) por Ferrol superou polo menos durante catro días o límite máximo de trihalometano

A auga fornecida pola Empresa Mixta de Augas de Ferrol, Emafesa, ao veciño municipio de Narón (A Coruña), durante polo menos catro días do pasado mes de maio, contiña "unha concentración de trihalometanos superior ao máximo marcado no R140/2003" e que motivou a necesidade de realizar varias "purgas intensificadas por indicación da autoridade sanitaria".

Segundo a información á que tivo acceso Europa Press, devanditos indices superiores constatáronse entre os días 10 e 12 de maio, ademais do día 15, xornadas na que se rexistraron valores superiores aos 100 microgramos por litro, o máximo legal permitido, con valores que oscilaron entre os 102 e 109, rexistrándose devanditos valores no lugar de control situado na zona da Ponte das Cabras, no límite de ambos os municipios.

Ante estes resultados, desde a Xefatura Territorial de Sanidade da Coruña, remitiuse ao Concello de Narón un documento no que se daba traslado da situación de "incumprimento de parámetros químicos" e a clasificación de "auga como non apta para o consumo", solicitando que "deberán de informar, nun prazo de 24 horas, da evolución da situación detectada, particularmente dos niveis do parámetro referido", en alusión ao indice de trihalometanos.

Dese o organismo dependente da Xunta tamén se reclamaba "a realización dunha investigación inmediata dos motivos que poidan orixinar esta incidencia".

RECLAMACIÓN NA FACTURA

Desde o Concello de Naron, o seu alcalde, José Manuel Blanco (TeGa), reclamou ao seu homologo en Ferrol, Jorge Suárez (FeC), como presidente de Emafesa, que se proceda á rectificación "da factura do mes de maio en relación ás deficiencias de subministración", ao estimar que se lles facturou 12.183 metros cúbicos, cantidade que foi refugada como consecuencia "das purgas realizadas, como consecuencia das deficiencias constatadas na auga fornecida desde o Concello de Ferrol".

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, confirmou leste caso pero asegurou que "só houbo un día concreto esta situación de alerta en Narón, inmediatamente aplicouse dióxido de cloro, fixéronse as purgas necesarias e nun prazo de 24 horas quedou emendado este incidente".