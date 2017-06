Detida unha veciña de Vigo á que lle interviñeron case 30 landras de haxix que ocultaba no seu vehículo

Axentes da Garda Civil detiveron a unha veciña de Vigo, de 23 anos de idade, como presunta autora dun delito contra a saúde pública, e á que interviñeron case 30 landras de haxix, que ocultaba no seu vehículo.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, unha patrulla do posto de Fornelos de Montes localizou á moza no seu coche na tarde do luns e, ao ser a condutora sospeitosa de tráfico de drogas, seguiuna ata interceptala en Chapela, Redondela (Pontevedra).

Ao rexistrar o coche, os axentes atoparon unha bolsa escondida entre os asentos, que contiña 24 landras de haxix. Ademais, interviñéronlle outro catro landras que levaba encima, 300 euros en efectivo e un caderno con anotacións de nomes e cantidades que evidenciaban a súa dedicación ao tráfico de estupefacientes.

Dáse a circunstancia de que esta persoa xa fora detida en xullo do ano pasado con 2.400 gramos de resina de haxix na estación marítima de Ceuta, cando se dispuña a embarcar nun 'ferry' con dirección a Alxeciras.

A moza detida foi posta a disposición do xulgado de instrución de garda de Redondela, xunto cos efectos intervidos, e quedou despois en liberdade provisional, aínda que investigada por un delito contra a saúde pública.