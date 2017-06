Máis dun millón de persoas participaron en accións de Afundación en 2016, cuxo plan para 2017 ascende a 24 millóns

O Padroado de Afundación aprobou as contas anuais de 2016, que rexistran unha mellora do 68 con respecto ao exercicio precedente e unha redución de déficit de 19 a 6,2 millóns de euros. Así mesmo, o plan de actuación 2017 conta cun orzamento de 24 millóns de euros.

Deste xeito, segundo destaca a entidade nun comunicado, Afundación "consolídase en 2016 como a primeira institución privada sen ánimo de lucro en Galicia", pola súa repercusión tanto no tecido social como no cultural, "con máis dun millón de persoas como beneficiarias dos proxectos e actividades".

Afundación reivindícase como "promotor fundamental para o avance social e cultural de Galicia, ademais do principal axente de responsabilidade social corporativa da primeira entidade financeira galega, ABANCA".

No ámbito da Educación Superior, destacou o impulso do Instituto de Educación Superior Intercontinental da Empresa (IESIDE), que no seu primeiro ano formou a máis de 3500 estudantes e subscribiu acordos de colaboración coa University of International Business & Economics, a Beijing International Studies University (BISU) e a Istanbul Aydin University.

Tamén no ámbito educativo asináronse 60 convenios de formación coas principais empresas e organizacións empresariais galegas e outorgáronse 82 bolsas de excelencia académica, dentro do obxectivo de brindar unha educación de elite, pero non para as elites.

OUTROS EIXOS

Doutra banda, en materia de promoción do Envellecemento Activo, Afundación consolidou en 2016 un programa de actuacións que favorecen o benestar psicofísico e potencian as relacións das persoas maiores, a aprendizaxe ao longo da vida e a súa participación activa na sociedade.

Con 12.500 socias e socios nos seus 11 espazos +60, un 10 por cento máis que en 2015, a entidade consolida un proxecto que ten entre os seus obxectivos prioritarios difundir unha imaxe social dos maiores afastada de estereotipos e divulgar o coñecemento e boas prácticas no ámbito do envellecemento activo.

Nesta liña, púxose en marcha no novo proxecto 'Fálame da emigración', no que participaron máis de 280 voluntarios e 1500 mozos.

No ámbito da Cultura, máis de 256.000 persoas beneficiáronse en 2016 da actividade cultural de Afundación, un 25 por cento máis que en 2015, que promoveu 67 proxectos expositivos, propios e en colaboración, e 165 actividades de artes escénicas e musicais.

Entre outros, case 120.000 escolares participaron nas actividades programadas, traballando en colaboración con máis de 800 centros educativos co obxectivo de reforzar a formación que os estudantes reciben nas aulas.