A comisión do Congreso sobre as contas do PP concreta as súas peticións de sumarios tras un aviso do Supremo

O presidente da comisión de investigación do Congreso sobre o presunto financiamento ilegal do PP, Pedro Quevedo, trasladou ao Tribunal Supremo unha nova petición de documentación identificando os procesos e casos de corrupción que afectan o Partido Popular, despois de que o presidente do TS, Carlos Lemes, lles advertira por escrito que era "imprescindible" concretar a súa primeira solicitude.

No seu escrito ao Supremo, ao que tivo acceso Europa Press, Quevedo reitera ao alto tribunal que lle remita esa documentación acordada polos grupos e que xulga "necesaria" para os traballos da comisión de investigación, argumentando que a solicitude "cumpre de xeito suficiente os requisitos de identificación aos que se refire o escrito do Tribunal Supremo".

Lesmes trasladara ao Congreso que era "imprescindible" que os grupos parlamentarios concretasen que datos solicitan aos tribunais, emprazando de novo á comisión de investigación a enviar "nova petición de documentación que inclúa os datos necesarios" que permitan tramitar a petición ante os órganos xudiciais que "resulten afectados".

IDENTIFICAR DE MANEIRA "PRECISA" Os DATOS

"Respecto diso de comunicarlle que, para que desde o CGPJ se proceda a dar traslado aos órganos xudiciais afectados da solicitude de documentos, resulta imprescindible que se concreten e indentifiquen de maneira precisa os datos necesarios para iso, como son a identificación completa do órgano xudicial qe está a coñecer dos procesos en cuestión (clase de órgano, número, localidade...), o número de procedemento completo e o tipo de procedemento de que se trate", sinalaba o escrito do presidente do TS.

Segundo alegaba, non existe no CGPJ un rexistro ou base de datos que garde a información seguindo os parámetros recollidos no escrito que mandou a comisión de investigación, "non resultando posible" que identificasen a información que require a comisión de investigación.

Despois de que esa misiva de Lesmes chegase ao Congreso o pasado 20 de xuño, tres días despois o presidente da comisión de investigación reitéralle a petición de documentación, demandado ademais que esa información "sexa remitida preferentemente en soporte dixital e arquivo electrónico que permita a procura de contidos".

DATOS SOBRE GÜRTEL, REFORMAS DE GÉNOVA OU FUNDESCAM

Entre a documentación que se solicita, figura o auto de apertura do xuízo oral sobre a 'Época I 1999-2005', relativa á trama Gürtel, así como datos e informes da UDEF relacionados coas reformas da sede do PP da rúa Génova e os papeis de Bárcenas.

Os grupos parlamentarios do Congreso tamén solicitaron o informe da UDEF no proceso penal de Fundescam, cuxo sumario inclúe probas sobre supostas facturas falsas para financiar campañas electorais do PP de Madrid.

Tamén demandan un informe da UDEF incluído na peza separada do financiamento do PP da Comunidade Valenciana, así como o informe da Intervención xeral da Administración Xeral do Estado sobre contratos menores de Boadilla del Monte.

PETICIÓNS SOBRE POKÉMON OU PÚNICA QUE POR AGORA NON INCLÚE

No seu escrito inicial ao Tribunal Supremo, con data a 13 de xuño, o PP incluía peticións xenéricas que polo momento non volveu a pedir, que estaban formuladas baixo a denominación: "denuncias, sumarios e, no seu caso, sentenzas" sobre o caso Lezo, o caso Palma Arena, caso Parques Eólicos, caso Pokémon-Aquagest, e caso Púnica.

Tamén pedían, a través do presidente da comisión de investigación, o auto da Fiscalía do 'caso Gürtel', do caso Púnica e do caso Taula, así como "o nove cartafoles de cores entregadas por Luis Bárcenas o 15 de xullo de 2013 ao xuíz Pablo Ruz". Isto provocou que o TS respondese que era "imprescindible" concretar e identificar esas peticións.

O mesmo ocorreu con outra petición dirixida á Asemblea Rexional de Murcia, cuxa presidenta, Rosa Peñalver, xa contestou á comisión de investigación asegurando que ante esa demanda de documentación sobre "corrupción xenérica ou específica do PP", no Parlamento rexional "non existe ningunha comisión de investigación sobre o asunto de referencia".