O fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza, foi o convidado este mércores no Foro Dereito Alumni Pontevedra da Universidade de Navarra, onde ofreceu unha conferencia titulada 'O fiscal, director da investigación no proceso penal'. Nese foro, pediu que a investigación penal recaia no Ministerio Público.

A este acto privado acudiron o fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes; o director xeral de Xustiza, Juan José Martín; o fiscal xefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro; e o xuíz decano de Vigo, Germán Serrano; ademais de medio centenar de xuristas.

Na súa intervención, Maza defendeu que sexan os fiscais quen dirixan as investigacións penais, como xa fan estes profesionais noutros países de Europa, e sinalou que ese cambio "é a mellor garantía para combater a corrupción".

Segundo sostivo, unha investigación penal en mans do Ministerio Público redundará nunha "axilización" das causas, xa que "os fiscais traballan en equipo". Ademais, engadiu, en España os fiscais xa dirixen as investigacións no ámbito de menores e, durante o pasado ano, "realizaron máis de 5.000 dilixencias de investigación".