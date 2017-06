Os afectados polo accidente do tren Alvia no barrio compostelán de Angrois están "moi satisfeitos" coa decisión da Audiencia Provincial da Coruña de ratificar a investigación ao exdirector de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, na causa polo sinistro que provocou 80 mortes e 144 feridos o 24 de xullo de 2013.

Afectados o Accidente de Angrois | Fonte: Europa Press

Ademais, cren que Cortabitarte, actualmente recolocado pola empresa pública como subdirector de Xestión Loxística de Aprovisionamento, debería cesar no seu posto e declarar ante o xuíz, despois de acollerse ao seu dereito a non facelo o pasado 4 de abril, alegando que esperaría á resolución da Audiencia.

En declaracións a Europa Press, o portavoz da plataforma de vítimas, Jesús Domínguez, indicou que o colectivo de afectados o descarrilamento e os familiares esperan agora unha resposta "en breve" da Axencia Ferroviaria Europea (ERA nas súas siglas en inglés), á que o xuíz solicitou un informe sobre a obrigatoriedade dunha análise de risco integral na liña Ourense-Santiago.

Un organismo que, de feito, xa respondeu sobre leste e outros aspectos ás vítimas, e cuxa argumentación empregan en parte os maxistrados da Audiencia Provincial da Coruña no auto emitido este mércores.

Pola súa banda, Domínguez lembra que a ERA "non só responsabiliza a Adif", senón que tamén apunta a Renfe e á Dirección Xeral de Ferrocarrís, "naquela época" dos cambios do proxecto da liña o departamento encargado de "velar polo cumprimento da normativa europea". "É moi grave que a administración non cumpra estas normas", subliñou.

Ademais, e a pesar da satisfacción nesta xornada, o portavoz da asociación destacou que "o triste" é que a noticia chegue "catro anos despois" dunha "loita" sen a cal se mostra convencido de que a situación actual non se daría, e o caso estaría pechado --como así chegou a ocorrer-- co maquinista como único investigado.

"Unha xustiza lenta non é xustiza", criticou, para incidir na idea de que "esperar catro anos é a parte que máis entristece" aos afectados polo accidente. Con todo, valorou que "primeiro" lles deu "a razón" o perito "independente", daquela Europa (tamén solicitaron o apoio da comisión de peticións do Parlamento Europeo) e "agora a Audiencia Provincial".

Por último, Jesús Domínguez pregúntase tamén "en que lugar queda a CIAF", a comisión de investigación de accidentes ferroviarios, no actual escenario. "É unha vergoña. Nin coñecía a normativa!", reflexionou.