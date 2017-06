O avogado Manuel Prieto, que defende ao maquinista Francisco Garzón, investigado na causa polo accidente do tren Alvia en Angrois, subliña que se o risco analizouse "nunca debería producirse" o sinistro, "aínda co descoido" do seu cliente, posto que se implantaron as medidas de seguridade oportunas.

O avogado do maquinista imputado polo accidente de Angrois, Manuel Prieto | Fonte: Europa Press

E matiza que Garzón "non é que se despistase, é que lle despistaron", en relación ao feito de que recibiu unha chamada do interventor pouco antes da chegada do convoi a Santiago e nun contexto no que Renfe non tiña prohibido o uso do móbil corporativo en cabina.

En declaracións a Europa Press, Prieto valora que o mantemento da investigación ao que fose director de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, "era o menos que podíase esperar".

Así, destaca que a Audiencia Provincial, no seu auto de desestimación dos recursos tanto de Adif como de Cortabitarte, "di que o método común de seguridade era de aplicación, que houbo un cambio significativo coa construción dunha nova liña e que, se era un cambio significativo, tíñase que aplicar o método común de seguridade".

Preguntado pola reacción de Adif, que viu "atenuados os termos da imputación" de Cortabitarte, actualmente subdirector de Xestión Loxística de Aprovisionamento, o letrado que representa ao maquinista considera que así é, pero "porque o outro era moi grave". "Se recibise o aviso directo sobre a curva e non fixese nada, sería máis que unha mera neglixencia", reflexiona.

E a continuación, ademais, destaca que "si tivo o aviso de Mazaira", polo xefe de maquinistas que, pouco despois de inaugurada a liña Ourense-Compostela, comunicou que a transición da curva da Grandeira (había que reducir duns 200 a uns 80 quilómetros por hora) estaba sinalizada de maneira deficiente.

Sobre o feito de que os maxistrados da Audiencia céntrense na avaliación de risco sobre un único subsistema --o de control, mando e sinalización, que incumbe ao ERTMS--, Manuel Prieto resalta que "terá que porse en relación" co resto de elementos do sistema ferroviario, polo tren, a infraestrutura, etcétera.

"A ver se isto queda aquí", afirma, aludindo ao informe que xa no seu día emitiu a Axencia Ferroviaria Europea sobre a investigación da CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que "non só" se centraba en Adif.

NOVAS DILIXENCIAS

Agora, o avogado do condutor lembra que o xuíz terá que pronunciarse sobre as múltiples dilixencias que teñen solicitadas as partes, e acerca das cales acaba de indicar que diría algo "á espera" da resolución da Audiencia.

Pola súa banda, Prieto entregou un escrito co que apuntou a Renfe para tratar de eliminar ou reducir a responsabilidade penal do seu defendido. Reclamou, en concreto, que se requirise da operadora ferroviaria numerosa documentación, coa intención de evidenciar que non cumpriu con "as súas obrigacións de protección".

A plataforma de vítimas solicitou que tres persoas máis sexan investigadas pola súa relación co sinistro: Manuel Besteiro Galindo, tamén director de seguridade na circulación de Adif; Fernando Rebón Sartal, xerente da área de seguridade na circulación noroeste de Adif; e José Antonio García Díez, xefe de inspección da xerencia de área de seguridade na circulación noroeste de Adif.

A nivel particular, unha das afectadas polo descarrilamento, Teresa Gómez-Limón, demandou ao xuíz que chame para comparecer na causa en calidade de investigados a varios cargos de Renfe, Adif e o Ministerio de Fomento.