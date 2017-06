Voluntarios de Vaipolorío dedicarán os domingos de xullo á nova campaña de limpeza do río Gafos en Pontevedra

A 17ª campaña de limpeza do río Gafos, que percorre varias parroquias rurais desde Vilaboa ata a súa desembocadura na contorna urbana de Pontevedra, comezará o próximo 2 de xullo e continuará cada domingo de mes, organizada pola asociación ambiental Vaipolorío.

Vaipolorío | Fonte: Europa Press

Xunto aos voluntarios desta entidade, tamén se sumará persoal da asociación Xoán XXIII, a comunidade educativa do Centro de Experimentación Agroforestal de Lourizán e Abanca, estes últimos por primeira vez desde a posta en marcha desta iniciativa.

O presidente de Vaipolorío, Gonzalo Sancho, referiuse a as verteduras de augas fecais como o principal motivo polo cal "o río non está limpo". Trátase dun problema "grave" e "antigo" que Sancho ten a "confianza" de que se poida solucionar entre de aquí ao inverno, porque "o concello está a dar comezo ás obras para cambiar tubaxes e precintar os pozos de rexistro" que sobordan cando se producen riadas porque as canalizacións son incapaces de aliviar o caudal.

"Hai vida no río que non tolera xabóns e outras sustancias que impiden o desenvolvemento biolóxico do río", explicou o presidente do colectivo ambiental para urxir unha actuación que, de todos os xeitos, non servirá para que Vaipolorío depoña a súa actividade.

TONELADAS DE RESIDUOS

Apelando aos seus estatutos, Gonzalo Sancho precisou que a misión desta entidade é "coidar e manter" unha contorna fluvial do que, en cada campaña de limpeza, veñen retirando "entre 700 e 800 toneladas" de residuos, entre os que se atopan restos de obra, colchóns e roupa vella que outrora se tiraba ao río cando se deixaba de usar.

Á marxe das verteduras fecais puntuais, Sancho sinalou que o estado do río sería "bastante decente" en comparación con outros ríos similares da franxa atlántica que están nunha situación "peor porque non tiveron ningún tratamento", mentres que o Gafos xa suma 17 anos de limpeza "e iso nótase", engadiu.

Ademais, Vaipolorío seguirá reivindicando ante as Administracións que se recupere un espazo da canle actualmente ocupada por un asentamento xitano, preto da Estación de Autobuses e do albergue de peregrinos.

"Non é un problema biolóxico, senón de ocupación", precisou o presidente da asociación, reclamando que "politicamente ten que haber unha solución" a pesar das dificultades de reacollo dos inquilinos, que os propios organismos públicos recoñeceron.

"En Ponte do Couto", indicou Gonzalo Sancho, en alusión á zona, "está a perderse un lugar de extraordinaria beleza artística e patrimonial", posto que se trata dunha ponte medieval posiblemente asentado sobre alicerces dunha anterior ponte romana "como aseguraba Filgueira Valverde, polo que habería que escavar e musealizar" os restos arqueolóxicos que prevé que existan nese punto.

Paralelamente, Vaipolorío non descarta emprender algún novo traballo de investigación en materia etnográfica, histórica ou ambiental que acabaría publicándose en formato impreso.

En canto ao resultado do cinco xornadas de limpeza programadas para o cinco domingos de xullo, o presidente non descarta convocar unha sesión extra o primeiro domingo de agosto para afinar o traballo nalgún tramo concreto que necesite ser reforzado.