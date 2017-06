O Congreso pacta o plan de traballo da comisión sobre as caixas, que se abrirá en xullo con Linde e Caruana

O Congreso acordou este mércores o plan de traballo da comisión de investigación sobre o rescate financeiro, a crise e as caixas de aforro para os próximos meses e que botará a andar o próximo mes de xullo coas comparecencias do gobernador do Banco de España, Luís María Linde, o día 12, e a do seu antecesor dos tempos de José María Aznar, Jaime Caruana, o 25.

A comisión que preside a deputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ten por obxecto analizar un período que vai desde o ano 2000, para incluír a eclosión da chamada 'burbulla inmobiliaria', ata o presente, pasando polo rescate financeiro europeo das caixas.

AS CAUSAS DA CRISE, PRIMEIRO OBXECTIVO

Na súa reunión deste mércores os grupos parlamentarios resolveron dividir o traballo por bloques, dado o importante volume de asuntos a tratar, aínda que xa decidiron comezar co das causas que provocaron a crise financeira.

No resto de apartados abordaranse as consecuencias da crise nas caixas de aforros e os bancos, estudarase o caso de Bankia, e analizarase o papel dos organismos reguladores, a transparencia e a protección aos consumidores e os retos do futuro sistema financeiro.

En concreto, no bloque das caixas de aforros estudarase tamén ,a instancias do Grupo Socialista, os problemas dos bancos, incluíndo a recente crise do Banco Popular. Cidadáns pretendía separar bancos de caixas para facer fincapé na politización destas últimas.

De entrada, a comisión será 'inaugurada' o próximo 12 de xullo coa comparecencia do gobernador do Banco de España, Luís María Linde, e citouse ao supervisor en tempos de Aznar, Jaime Caruana, para o 25 de xullo. Ao termo das explicacións de Linde do día 12 os grupos acordaron volver reunirse para decidir os comparecentes que desfilarán pola comisión en setembro e concluír coa documentación que pretenden solicitar.

A quen se resolveu xa citar á volta do receso estival é a José Viñals, nomeado subgobernador do Banco de España polo Goberno de José Luís Rodríguez Zapatero --por tanto estivo ás ordes de Miguel Ángel Fernández Ordóñez na institución--, e que, posteriormente, ocupou cargos de renome no FMI.

Os grupos tamén acordaron este mércores chamar a oito ou nove expertos internacionais, aínda que non se espera que acudan ao Congreso, chegado o caso, ata outono. Entre outros, pecharon chamar á presidenta da Xunta Única de Resolución (JUR), Elke König, e a responsables da oficina española do FMI.

TRES FORMATOS DE COMPARECENCIAS

E á volta do verán, xa en torno ao 5 de setembro, a comisión volverá reunirse para decidir todos os comparecentes aos que citar ata o próximo mes de febreiro, que é o mes en que está previsto que esta comisión conclúa os seus traballos, aínda que poden prorrogarse se hai consenso.

Para atender as comparecencias, a comisión acordou tres formatos en función do interveniente: interrogatorios pregunta-resposta para os implicados en supostas irregularidades; un debate áxil, con quendas de resposta grupo a grupo, para cargos institucionais como Linde ou Caruana, e a tradicional roda de discursos para os expertos internacionais.