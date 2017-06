Enfermeiras pediátricas recollen firmas para reclamar ao Sergas que abra as listas de contratación para a súa especialid

Enfermeiras pediátricas de toda Galicia iniciaron unha campaña de recollida de firmas para reclamar ao Sergas que abra as listas de contratación para a súa especialidade, de maneira que "alí onde haxa un neno, teña que haber unha enfermeira ou enfermeiro pediátrico".

Así o manifestaron representantes deste colectivo, este mércores, nunha rolda de prensa celebrada no Hospital Álvaro Cunqueiro, na que denunciaron a "discriminación laboral" que sofren con respecto a outros profesionais sanitarios.

Segundo sinalaron, na reunión do pasado 13 de xuño da comisión de seguimento do pacto de contratacións acordouse abrir a inscrición para as listas de enfermaría especialista e comunitaria, "pero non para outras especialidades, como pediatría ou xeriatría".

Estas profesionais reclamaron a apertura de listas de contratación temporal para enfermeiras/os especialistas en pediatría, nas que se poidan inscribir tanto enfermeiros especializados pola vía EIR (enfermeira/ou interna/ou residente) como por vía excepcional. Así mesmo, piden que se desenvolva o decreto 81/2016 mediante o que se crea a categoría estatutaria de enfermeira/ou especialista, que se reclasifiquen as prazas de enfermaría en pediatría ou que se inclúan na OPE de 2017.

Entre as cuestións que denunciaron está o feito de que as profesionais deste ámbito que obtiveron o título mediante vía excepcional e xa teñen a súa propia praza non son compensados economicamente como si ocorre noutras especiais.

Na mesma liña, critican que as especialistas por vía EIR "só poden acceder a unhas listas especiais, para UCI pediátrica ou neonatal" e, no caso de Urxencias, están en común de adultos e de pediatría, polo que "pode ocorrer que un especialista en pediatría acabe en adultos, e viceversa".