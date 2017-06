Absolto un home acusado de violar a unha muller nun escampado en Santiago

Un home acusado de violar en 2012 a unha muller nunha zona boscosa en Ponte Sarela, en Santiago, foi absolto pola Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña.

No fallo, con data do 23 de xuño, a Audiencia da Coruña establece que "non foi probado" que o acusado "realizase ou tentase realizar acto algún de acceso carnal". O home estivo en prisión provisional entre o 16 de xullo e o 16 de novembro de 2012. Contra esta sentenza cabe recurso de casación no Tribunal Supremo.

Así, a Audiencia establece que o home estivo en compañía da muller que levaba varios meses instalada nunha tenda de campaña nunha zona boscosa próxima ao Camiño de Santiago, así como doutro home co que a muller mantiña unha relación sentimental.

A Audiencia Provincial da Coruña acolleu a comezos de xuño o xuízo contra estes dous homes --uno diso en estado de rebeldía-- para quen a Fiscalía solicitaba penas que suman máis de 28 anos de prisión.

Así, o tribunal só puido xulgar a un dos acusados, agora absolto, que se enfrontaba a unha pena de 13 anos e nove meses de cárcere por uns feitos ocorridos nunha zona próxima á vía xacobea cara a Fisterra.

De tal forma, a Sala sinala que, tras beber o tres unha copiosa cantidade de viño, produciuse un incidente entre o home agora absolto e a muller "cando este accedeu á tenda daquela debido a un malentendido entre ambos", "ao crer o home que ela lle convidou a manter relacións sexuais", tras o cal o home "abandonou o lugar".

Nos fundamentos xurídicos, a Audiencia indica que "do relato dos feitos declarados probados non se desprende a presenza de elementos de convicción suficiente" para "definir a condición de autor dun delito agresión sexual".

A sentenza baséase en "contradicións" da demandante acerca de cuestións "substanciais" e "detalles básicos" como a "descrición de cando chegaron os homes", "o tempo en que todos permaneceron xuntos e o que fixeron", así como a "descrición da forma na que se realizou o acceso carnal", entre outras, que "lastra a credibilidade" da muller.

A isto únese a "ausencia" de sinais no corpo da muller das agresións referidas como suxeición de nocellos ou pelexa, unido a "a imposibilidade física de que nunha tenda de dúas prazas tres persoas adoptasen as posicións que dixo". Por todo iso, a Audiencia afirma que existe "unha dúbida razoable sobre a autoría do acusado".

"NIN A TOQUEI"

Ante o tribunal, o acusado asegurara que a mesma noite dos feitos coñeceu á muller, quen mantería unha relación sentimental co outro procesado. O tres estiveron a beber pero, aínda que recoñece que lle propuxo manter relacións, nega abusar sexualmente dela. Con todo, si recoñeceu ter un "forcexo" motivado pola negativa da muller a durmir con el.

"Non tiven ningunha relación, nin a toquei, nin lle rompín o pantalón", dixo o procesado, que indicou que o outro acusado foi quen mantivo relacións sexuais coa muller. "Cando volvín á tenda estaban espidos e facendo o acto", asegurou.