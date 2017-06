A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, criticou que parte da patronal estea a trasladar a pequenos empresarios e sindicatos que existe "algunha alternativa viable e legal" ao Plan de Transporte Público da Xunta.

En declaracións aos medios, Vázquez advertiu de que as concesións de servizos públicos "non se quitan e ponse a dedo", e defendeu que o plan da Xunta asegura os empregos en risco tras as renuncias de empresas a seguir sendo titulares das concesións.

"Non podemos ser reféns todos os galegos, os veciños do rural, os nenos e as pequenas compañías dos intereses de determinadas empresas de transporte", defendeu.