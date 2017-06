O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, defendeu este mércores que a candidatura da Xunta de Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas a Patrimonio Mundial "non exclúe a ninguén", senón que "é moito máis inclusiva, non prexudica a ninguén e ten máis viabilidade de chegar a bo porto".

Foto: Román Cíes Patrimonio | Fonte: Europa Press

Así o trasladou este mércores durante un encontro con diferentes organizacións do sector turístico vigués, ás que explicou que a candidatura da Xunta de presentar o Parque Nacional na súa totalidade --coas illas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada--, obedece a "coherencia territorial e de xestión".

Rodríguez recoñeceu que "hai unha lea política entre o Concello e a Xunta" sobre como debe ser esta candidatura, pois o primeiro promove unha que só inclúe o arquipélago de Cíes e a segunda propón o conxunto do Parque Nacional, pero sostivo que a Administración galega non ten "ningún tipo de problema en pór en marcha unha candidatura de consenso".

Tal e como lembrou, en España o tres bens naturais considerados Patrimonio da Humanidade son Doñana, Teide e Garajonay, que "corresponden a parques nacionais".

"A Xunta expuxo un maior protagonismo de Cíes como xoia da coroa, pero ten máis posibilidades e coherencia o conxunto do parque, e fragmentarlo prexudica a integridade da proposta", dixo.

Neste marco, considerou "importante abrir unha liña de diálogo e chegar a unha unidade de acción e consenso político e social" sobre este tema, e "deixar atrás un conflito político que non beneficia a ninguén".

"Se pensamos en algo exclusivo, as posibilidades de gañar son difíciles", advertiu. "Isto ten que ser un proxecto de todos, non dun só. Todos queremos que Cíes sexa Patrimonio", selou, antes de apuntar que en todo caso a Administración local "ata o momento" só dera "pasos promocionais pero non administrativos" para a súa candidatura, que por tanto "non era formal".

APOSTA POLA UNIDADE

Ante todo isto, os asistentes á reunión que se pronunciaron no alto, avogaron porque as administracións local e autonómica senten para analizar que oportunidades ten cada unha das propostas e apostaron, en todo caso, por dar unha imaxe de unidade a Europa.

En resposta a iso, Rodríguez aínda que apuntou que "uno non pode falar con quen non quere falar cun", insistiu en que o importante "é a chegada", e volveu a tender a man ao goberno municipal para establecer unha candidatura de unidade.

"O que queremos é un punto de chegada onde Cíes, e o conxunto de Ons, Cortegada e Sálvora sexan Patrimonio", insistiu, antes de recalcar que non quere facer deste tema algo "político", posto que "iso si fai dano".

"Chega o momento de traballar e deixarnos de pensar en quen é o pichichi, o que importa é gañar o partido", rematou.