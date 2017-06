O Consello de Relacións Laborais mediará este xoves entre patronal e sindicatos do metal no conflito do convenio

O Consello Galego de Relacións Laborais mediará entre patronal e sindicatos do sector do metal da provincia da Coruña no conflito pola renovación do convenio colectivo.

A través dun comunicado de prensa, a federación de industria de UXT destaca que espera que as patronais "cambien a súa actitude" co fin de poder desbloquear o conflito.

A través de AGA --o servizo de solución de conflitos do Consello--, as partes foron convocadas a unha reunión este xoves, día 29.

O obxectivo é chegar a "un acordo equilibrado que permita a mellora das condicións laborais dos máis de 18.000 traballadores do sector", subliña o sindicato.

A federación de industria de UXT insiste en que "é necesario que a recuperación económica, tan publicitada tanto polo Goberno central como pola Xunta e a propia CEOE e diferentes patronais, pase dunha vez por todas a ser un feito para todos os traballadores".