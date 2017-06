Os pais do CPI Monte Caxado rexeitan a alternativa exposta pola Xunta e protestarán en Santiago este xoves

A asemblea de pais e nais do CPI Monte Caxado, situado nas Pontes de García Rodríguez (A Coruña), rexeitou por "unanimidade" unha proposta alternativa ao peche do centro e traslado de unidades por parte da Consellería de Educación, polo que manterán as protestas prevista para este xoves en Santiago de Compostela.

Así o asegurou en declaracións a Europa Press uno dos portavoces da ANPA, Javier Santamariña. En concreto, a alternativa consistiría en permitir que os alumnos que están a cursar xa Educación Secundaría "continúeno facendo" no Monte Caxado, dependendo do profesorado do IES Moncho Valcarce, ata que finalicen esta etapa e "sen a incorporación de novos alumnos", o que xerou "una certa intranquilidade no colectivo de profesores".

No caso dos alumnos de Primaria, a Xunta ofrecer seguir "co mesmo horario que ata agora durante un ano" no centro anexo do CEIP A Magdalena, unha proposta que "tamén xerou o seu rexeitamento", criticando que esta alternativa se trasladou "de palabra, nada por escrito", o que "levantou o receo dos pais".

"Nesta situación non só estamos implicados os proxenitores, tamén están os profesores e é unha decisión que nos afecta a todos, pero os pais rexeitaron por unanimidade", reiterou.

Por todo iso, manteñen a súa participación este xoves nunha concentración convocada ante a Xunta ás 11.00 horas, á que acudirá á súa vez "unha ampla representación dos camións que se decidan ao transporte de carbón" entre o porto exterior de Ferrol e a central de Endesa da localidade.

Na protesta, convocada tamén pola Plataforma Galega en Defensa do Ensino, estará á súa vez boa parte da corporación municipal e do grupo de goberno, co seu rexedor, Valentín González Formoso (PSOE) á cabeza, ademais de representantes do PSdeG, EU ou do BNG, entre outros.