A Xunta destina unha partida de 58.000 euros á promoción do patrimonio cultural e histórico do mar de Galicia

A Xunta colaborará cun total de 58.000 euros coa Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) co obxectivo de promocionar o patrimonio tanto cultural como histórico do mar de Galicia.

Así se estableceu no acto de presentación do XIII Econtro de embarcacións tradicionais de Galicia, no que a conselleira de Mar, Rosa Quintana, asinou dita colaboración co presidente da Federación, encargada da organización do encontro, Manuel García Sendón. En concreto, a Consellería de Mar destinará 46.000 euros, mentres que Cultura e Educación colaborará cun total de 12.000 euros.

Durante a presentación, Quintana explicou que "a través da firma deste convenio, a maiores de colaborar co desenvolvemento do encontro de embarcacións tradicionais, a Xunta impulsa a posta en marcha doutras actividades de dinamización das embarcacións marítimas patrimoniais de Galicia".

Así mesmo, a titular de Mar trasladou a "importancia de levar a cabo encontros como o XIII Econtro de embarcacións tradicionais de Galicia" e destacou que se trata de "unha oportunidade única para ver gran parte das tipoloxías de frota de barcos tradicionais da Comunidade".

A este acto de presentación tamén acudiu o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, quen asegurou que con esta colaboración contribúen cunha das "manifestacións de cultura marítima máis singulares que levan a cabo no territorio peninsular".

O ENCONTRO

A décimo terceira edición do Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia levará a cabo do 29 de xuño ao 2 de xullo na localidade de Combarro (Poio, Pontevedra).

Trátase dun evento que concentrará unhas 150 embarcacións, que se "exhibirán para goce do público visitante", tal e como mencionaron desde a fundación organizadora; e que estima uns 100.000 visitantes, de acordo ao concelleiro de Turismo do Concello de Poio, Xosé Luís Martínez Blanco.

Ao mesmo tempo, "nos espazos portuarios e prazas públicas desenvolveranse diversas actividades culturais e de lecer dirixidas todos os participantes e visitantes como exposicións, talleres, mostras artísticas e actuacións musicais", indicou a organización.

ACTIVIDADES ESPECIAIS

Nesta nova edición, o Encontro trae varias novidades, como a inclusión de actividades destinadas a persoas con deficiencias físicas e psíquicas, segundo explicou García Sendón.

Ademais, este evento inclúe a posibilidade de poder navegar nalgunhas das embarcacións. Será durante o sábado e domingo e será necesario comprar un billete, que se pode adquirir en info@bluscus.es

Tamén están programadas diferentes visitas guiadas, encontros, 'miniferia' de artesanía, recitais de poesía, presentacións de publicacións e un encontro infantil, que cada día organizará actividades para os máis pequenos.

Entre as actuacións musicais programadas estará Susana Seivane, Agoraphobia, Champurrada, Caxade e O Sonoro Maxín.