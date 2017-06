A firma de hipotecas sobre vivendas en Galicia cae un 9,5% en abril, ata 760

O número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 760 en abril, unha cifra que supón un 9,5% menos que hai un ano, segundo os datos que publica este xoves o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En relación con marzo, as hipotecas sobre vivendas diminuíron un 22,6% na comunidade galega, mentres que o capital prestado ascendeu a 67,6 millóns de euros, un 29,3% menos que o mes anterior e un 8,4% por baixo do prestado en abril de 2016.

En total, en Galicia constituíronse 1.153 hipotecas durante o cuarto mes do ano: 1.112 sobre fincas urbanas (por algo máis de 104 millóns) e 41 sobre rústicas (por uns 4,7 millóns).

As 1.112 hipotecas sobre fincas urbanas correspóndense coas 760 sobre vivendas, sete sobre solares (cuxo valor se situou nuns 1,25 millóns) e 345 sobre outro tipo de fincas (35 millóns). A maior parte subscribíronse con bancos (1.073 por 101 millóns), fronte a 39 entidades distintas (2,9 millóns).

En canto ás rústicas, os bancos levaron 37 hipotecas por unha cantidade lixeiramente superior aos catro millóns e outras entidades totalizaron catro, por 685.000 euros.

CASE 1.800 CANCELACIÓNS

Unha cifra maior á de creacións deuse en cancelacións de hipotecas: 1.751, repartidas entre vivendas (1.163), solares (25), outras urbanas (469) e fincas rústicas (94).

A maioría, de novo, afectaron a bancos (1.525 cancelacións), mentres que 226 das anulacións realizáronse con outro tipo de entidades.

Pola súa banda, 141 fincas cambiaron as súas hipotecas: 128 foron novacións, houbo 10 subrogacións do acredor e tres subrogacións do debedor. Por natureza da finca, os cambios rexistráronse sobre catro rústicas e 137 urbanas (84 delas, vivendas).

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, o número de hipotecas constituídas sobre vivendas inscritas nos rexistros da propiedade situouse en 21.163 o pasado mes de abril, cifra un 11,4% inferior á do mesmo mes de 2016.

Este retroceso interanual contrasta co aumento do 20,2% que rexistrou este indicador en marzo.

O importe medio das hipotecas sobre vivendas creceu un 5,4% respecto de abril de 2016, ata os 112.834 euros, mentres que o capital prestado baixou un 6,6% en taxa interanual, ata situarse en case 2.388 millóns de euros.

En taxa mensual (abril sobre marzo), as hipotecas sobre vivendas diminuíron un 24,7%, en tanto que o capital prestado baixou un 23,7%. En ambos os casos trátase dos maiores recortes mensuais nun mes de abril polo menos desde 2013.