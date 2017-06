Adolfo Domínguez eleva as súas vendas un 17,4% no seu primeiro trimestre fiscal, ata os 22,7 millóns

Adolfo Domínguez rexistrou unhas vendas de 22,7 millóns de euros no seu primeiro trimestre fiscal (marzo-maio), cifra un 17,4% superior á do mesmo período de 2016, segundo informou este xoves a firma á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Adolfo dominguez | Fonte: Europa Press

A compañía con sede en Ourense elevou os seus ingresos en todos os mercados nos que opera, con avances do 17,7% en España, do 15,7% en Europa (incluíndo España), do 33,4% en México, do 11,3% en Xapón e do 15,4% no resto do mundo.

A firma de moda de autor destacou que os datos de facturación trimestral reflicten que se realizou unha parte do traballo do relanzamento, quedando por diante aínda un "importante esforzo" de mellora en xestión e resultados.

Adolfo Domínguez conta con 505 puntos de venda en 30 países e 1.405 traballadores en persoal. A compañía facturou o ano pasado 110 millóns de euros, un 8,9% máis.