Pescanova incorpórase ao Índice da Bolsa de Madrid

O comité de xestión do Índice Xeral da Bolsa de Madrid (IGBM) aprobou a súa composición e a do Índice Total para o segundo trimestre do ano, que inclúe cinco incorporacións e tres baixas.

Así, o índice queda composto por 122 valores despois de que se incorporaron Prosegur Cash, Neinor Homes, Gestamp Automoción, Pescanova e Service Point Solutions. No caso do tres primeiras compañías, a súa incorporación prodúcese pola súa nova admisión en Bolsa, mentres que ás dúas últimas levantóuselles a suspensión de cotización en xuño deste ano e decembro do pasado, respectivamente.

As baixas que se produciron no índice corresponden a Cementos Portland Valderrivas, Tecnocom e Popular. Nos dous primeiros casos a exclusión da Bolsa produciuse polas ofertas públicas de adquisición (OPA) lanzadas por FCC e Indra, respectivamente. Popular, pola súa banda, foi excluído tras o seu proceso de resolución e venda.

Ademais, o comité de xestión do índice propuxo o cambio de subsector de Colonial, xa pertencente ao IGBM, que pasará a formar parte do Índice do Subsector Socimi, incluído no Sector de Servizos Financeiros e Inmobiliarias. Anteriormente, formaba parte do mesmo sector e do Índice do Subsector Inmobiliarias.