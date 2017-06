Evacuada unha persoa que durmía nunha vivenda de Lugo na que se rexistrou un incendio

A Policía Local de Lugo evacuou na mañá deste xoves a unha persoa que durmía no interior dun piso deshabitado de Lugo no que se produciu un pequeno incendio.

Segundo informou o corpo, os axentes recibiron a alerta pouco antes das 7,00 horas deste xoves, indicando que saía fume dun edificio situado en Río Neira, en Lugo.

Ata o lugar trasladouse unha dotación da Policía e deuse aviso aos Bombeiros. Unha vez alí, comprobaron que o fume saía do interior do edificio numero 17, de dúas plantas, que se atopa deshabitado.

No interior, os axentes localizaron a unha persoa que pasara a noite no primeiro piso, á que se auxiliou para que saíse do inmoble e non resultase afectada polo intenso fume procedente da combustión de papeis e outros restos depositados no chan da vivenda. Non se produciron danos importantes.