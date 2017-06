A estiba logra un acordo e desconvócanse todos os paros nos portos

Os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco lograron un acordo sobre as liñas básicas para negociar o novo convenio tras a reforma do sector aprobada polo Goberno, co que desconvocaron os paros que aínda estaban programados nos portos para esta semana e a seguinte.

Estibadores vasco secundan a xornada de folga | Fonte: Europa Press

Así o anunciou Antolín Goya, dirixente da Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato do gremio, ao termo da reunión mantida este xoves coa parte empresarial.

En virtude do acordo, os sindicatos (Coordinadora, UXT, CC.OO., CXT e CIG) comprométense a desconvocar os paros e garantir estabilidade nos portos mentres se negocia o convenio e as empresas, a subrogar aos traballadores.

Desta forma, quedan desconvocados os paros parciais aínda previstos para mañá venres, 30 de xuño, e os dous paros de 48 horas da próxima semana (entre o 3 e o 5 de xullo e entre o os días 6 e 8).

Con este acordo ponse en principio fin a un conflito que se estendía xa máis de catro meses desde que a comezos de febreiro o Goberno emprendeu a reforma do réxime legal da estiba, co fin de liberalizalo e adecualo á normativa europea para evitar unha sanción.

No entanto, unha vez aprobada a reforma legal en maio, o conflito trasladouse ao ámbito da negociación colectiva, para redactar un novo convenio, e o pasado 5 de xuño desembocou na convocatoria de paros nos portos, que se estenderon así case un mes e, segundo o Ministerio de Fomento, causaron perdas duns 150 millóns de euros.