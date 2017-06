Pesca.- O TS ratifica a multa de 900.000 euros a Opmega por prácticas anticompetitivas no mexillón durante 11 anos

O Tribunal Supremo (TS) ratificou a sanción á Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega) duns 900.000 euros por prácticas anticompetitivas no sector entre 1997 e 2008.

Nun fallo con data de 26 de xuño, o Supremo ratifica a sentenza da Audiencia Nacional de xuño de 2015 na que xa rexeitou o recurso de Opmega contra a multa imposta por Competencia.

A Comisión Nacional de Competencia deu por acreditado no seu momento que durante 11 anos diversas asociacións do sector produtor do mexillón, entre elas Opmega, realizaron múltiples iniciativas para coordinar a repartición do mercado e a fixación de condicións comerciais e prezos, considerado como un mesmo acordo global entre as compañías imputadas cun obxectivo único e común.

Pola súa banda, o Supremo rexeita, entre outros aspectos, que a sanción fose desproporcionada. "A resolución sancionadora explicou as circunstancias concorrentes que ponderou para a imposición da multa na contía que se indicou, que foron o carácter de moi grave da infracción", ao que se une "a súa prolongación no tempo durante 11 anos", razoa a sentenza.

Ademais, remarca que "a recorrente é a maior asociación de produtores e que é claramente quen tivo un papel máis vivo para a celebración dos acordos e o liderado á hora de fixar os prezos".

A Comisión Nacional da Competencia (CNC) impuxo sancións en 2011, por case 1,8 millóns de euros --a maior cantidade foron os 900.000 euros a Opmega--, a varias organizacións de produtores de mexillón en Galicia como responsables dunha conduta consistente na fixación de prezos de venda, a repartición da produción e o establecemento de condicións comerciais comúns.

FALTA DE INTENCIONALIDADE?

En canto á falta de intencionalidade que se alegou por Opmega, o alto tribunal indica que tanto Competencia como a Audiencia Nacional consideraron probado que a asociación "desempeñou un papel activo e de liderado respecto doutras asociacións de produtores na fixación de prezos".

Unha cuestión que a Sala considera "incompatible coa ausencia do elemento subxectivo da infracción que alega a parte recorrente". "En todo caso, non invoca no seu recurso ningún feito ou dato de entidade para excluír ou diminuír o elemento de culpa, polo menos a título de neglixencia, da súa participación e liderado nos acordos e condutas infractoras da competencia", agrega.