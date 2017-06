A Garda Civil investiga aos responsables de construír dúas vivendas ilegais en chan rústico, en Vigo e Tomiño

A Garda Civil abriu dilixencias penais aos presuntos responsables da construción de dúas vivendas ilegais situadas en chan rústico e sen licenza, nos municipios de Vigo e Tomiño, e a quen se investiga por un delito contra a ordenación do territorio.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a primeira das obras é unha edificación de planta baixa, situada na zona de servidume do río Pereiró en Vigo que, ademais de carecer de licenza e de autorización de Augas de Galicia, invade a denominada zona de policía do río e incumpre "ostensiblemente" as distancias mínimas con respecto ás leiras lindantes.

A Garda Civil identificou ao titular da leira onde está asentada a vivenda que, ademais, é o construtor da mesma.

A segunda denuncia refírese a a instalación dunha casa móbil nunha leira a beiras do río Furnia, no municipio de Tomiño. A casa, aparentemente destinada a uso residencial, ten unha pérgola encostada en fase de execución e, á beira, unha caseta de madeira construída sobre unha base de formigón.

Neste caso, denunciouse á promotora da obra e copropietaria, xa que esta actuación non conta con licenza e incumpre a normativa relativa á súa situación, sen respectar o retranqueo e na zona de fluxo preferente do río.

Ademais das actuacións policiais, que foron entregadas na Fiscalía de Ordenación do Territorio e Medio Ambiente de Vigo, a Garda Civil tamén puxo os feitos en coñecemento dos organismos públicos con competencias na materia: APLU, Augas de Galicia e Confederación Hisdrográfica Miño-Sil.