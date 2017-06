Unha rede de 19 hospitais coordinados polo CHUS colaborará na investigación de medicamentos para nenos

O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) presenta a nova Rede Española de Ensaios Clínicos Pediátricos (RECLIP), que coordinará, xunto a outros centros españois, a investigación de "novas moléculas", co fin de proporcionar o "acceso a medicamentos innovadores" á poboación infantil.

Presentación da Rede Española de Ensaios Clínicos Peditricos | Fonte: Europa Press

Diso deu conta en rolda de prensa o coordinador nacional de RECLIP e xefe do servizo de Pediatría do hospital compostelán, Federico Martinón, quen explicou que "mellorar a saúde dos nenos leva necesariamente o acceso a novos medicamentos".

Segundo explicou, apoiándose en datos da Axencia Europea do Medicamento, "só un 30% dos fármacos comercializados en Europa inclúen a autorización pediátrica, e menos do 50% dos fármacos autorizados en nenos foron adecuadamente testados na poboación infantil", algo que se debe "en gran medida" á "elevada complexidade" e aos "requisitos de excelencia" necesarios para a realización dos devanditos estudos.

Así, o "obxectivo principal" de RECLIP é "reducir o tempo necesario para o acceso a medicamentos innovadores por parte da poboación pediátrica", minimizando así, "o risco de ensaios clínicos" e "garantindo a seguridade e eficacia do proceso".

Coordinada polo Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (Idis), RECLIP está constituída por 19 centros hospitalarios españois e conta con seis redes de investigación.

Desde o ano 2011 e ata 2016, esta rede levou a cabo 1.102 ensaios clínicos que incluíron a máis de 8.000 pacientes. Ademais, participou en máis de 1.600 estudos de observación e en máis de 2.500 proxectos de investigación.

UNHA REDE CON RECOÑECEMENTO EUROPEO

RECLIP conta co apoio da Axencia Española do Medicamento e Produtos Sanitarios, da Asociación Española de Pediatría e da Asociación Nacional Empresarial da Industria Farmacéutica.

Ademais, converteuse en referente internacional, ao obter "a máxima categoría" outorgada pola rede de investigación clínica pediátrica da Axencia Europea do Medicamento.

FINANCIAMENTO

A rede española contou desde a súa creación cun investimento inicial do Instituto de Investigación de Santiago, aínda que os responsables teñen en marcha "un plan de negocio de desenvolvemento e sustentabilidade" para poder continuar o seu camiño.

Apuntan outras dúas vías de financiamento. Unha delas a través dos servizos e recursos que xeren cos ensaios, e outra, a través dun investimento por parte do Instituto Carlos III.

Neste sentido, Martinón explicou ademais, que "o 95% dos ensaios realizados veñen promocionados polas propias industrias farmacéuticas", á vez que apuntou que son estas "as que máis botaban en falta este tipo de redes".

RECLIP EN SANTIAGO

O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago está especializado en ensaios sobre enfermidades infecciosas e vacúas e actualmente céntrase no estudo de catro moléculas "potentes", ás que "só se pode acceder a través de ensaios clínicos", ademais de desenvolver varios ensaios sobre virus respiratorios.

Neste sentido, o xefe de Pediatría do Hospital de Santiago insistiu en que "non se pode incluír a todos os pacientes nun ensaio", e mostrouse agradecido cos pais dos pacientes, alegando que, "sen o seu compromiso e xenerosidade, sería imposible a posta en marcha do estudo".

Explicou que procuran dar "unha información honesta sobre os beneficios e riscos que corren", aínda que xa avanza que o equipo de Santiago "conecta moi ben coas familias"; de aí o "alto índice de participación".

"UNHA BASE SÓLIDA"

A dirección do proxecto mostrouse optimista con esta nova proxección nacional da rede. Martinón puxo en valor a "base sólida" coa que conta RECLIP e o "compromiso" dos investigadores.

Así mesmo, esperan poder converterse en "un membro esencial" na rede europea de ensaios clínicos pediátricos, polo que traballan para ser "máis rápidos e competitivos" e "estar aí os primeiros".