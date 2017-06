Os socialistas galegos sumáronse este xoves á celebración do Día do Orgullo Gai declarando a súa sede 'espazo libre de LGTBIfobia' e dando lectura a un manifesto para pór en valor os pasos dados nos 40 anos que transcorreron desde a primeira manifestación polos dereitos sexuais que tivo lugar en España.

Sede do PSdeG, espazo libre de LGTBIfobia | Fonte: Europa Press

Con todo, o portavoz do PSdeG no Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, non esqueceu que quedan "metas por conseguir" tanto "noutros países do mundo" como no noso. "É bo momento para reivindicar os logros conseguidos, pero tamén para non porse barreiras e aspirar a moito máis", advertiu.

Así, citou o mundo do deporte, o das forzas e corpos de seguridade e o do Exército como un exemplo dos espazos nos que "é máis difícil vivir con plena liberdade unha identidade sexual que se aparta do que é común". "Non debería ser así", sentenciou.

Antes de expresar o seu desexo de que a nosa sexa unha sociedade na que "os espazos de liberdade sexan universais e non teñan límites", apelou tamén á necesidade de "seguir impulsando a defensa da diversidade sexual".

Neste sentido, o deputado socialista lembrou que en 2014 aprobouse a instancias do seu grupo a primeira normativa galega contra a discriminación sexual e avanzou que no próximo pleno debaterase unha lei 'trans'. "Un avance modesto, pero importante, para un colectivo especialmente vulnerable que cremos que hai que protexer", apuntou.

Tras salientar o "firme compromiso" do seu partido coa loita a favor do respecto á diversidade de orientación sexual e identidade de xénero, Leiceaga censurou os comportamentos "cavernícolas" que en ocasións se lanzan "desde algún púlpito". "Hai que combater as prácticas sociais discriminatorias", reclamou.

ESPAÑA, "PIONEIRA"

En paralelo, o dirixente socialista destacou que España foi "pioneira", xunto con Holanda, na defensa "profunda" dos dereitos do colectivo LGTBI.

Foino con José Luis Rodríguez Zapatero, durante cuxo mandato se aprobou o matrimonio entre persoas do mesmo sexo (2005) e a lei de identidade de xénero (2007); pero o proceso arrincou na década dos 90, con Felipe González: modificouse a Lei de arrendamentos urbanos para outorgar dereitos ás parellas homosexuais en 1993 e dous anos máis tarde introduciuse o delito de homofobia no Código Penal.

"Nestes 40 anos, España pasou de ser un país que perseguía a homosexualidade e a transexualidade a converterse nun referente mundial nos dereitos de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais", reza o manifesto dos socialistas, lido de forma coral por integrantes de Xuventudes e cargos públicos do PSdeG.

Este camiño, celebrou Leiceaga, están a transitalo agora distintos países do mundo. "Alí onde existe unha sociedade civil aberta e forte, onde existe un réxime democrático e onde os valores relixiosos non impregnan o conxunto das prácticas sociais, imponse o respecto", proseguiu, á vez que denunciou que aínda se persegue a homosexualidade e a transexualidade en moitos países.

En concreto, en 71 estados están "criminalizadas" e en 13 castíganse con pena de morte (aínda que en cinco non se aplica). En España, as últimas detencións producíronse durante o Mundial de Fútbol do 82.

"AMAR EN LIBERDADE"

A continuación, o secretario xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia, Aitor Bouza, comezou a súa intervención cunhas palabras de recordo para Pedro Zerolo polo seu traballo e a súa "valentía".

Non en balde, o traballo de tantas persoas que "loitaron tantos anos polos dereitos que hoxe son unha realidade" a pesar de que "moitos se opuxeron", é o que agora permite que "amar sexa algo que se poida facer en liberdade".

"Eu estou moi orgulloso, non só como membro do colectivo, senón como socialista", proclamou o líder da formación xuvenil, para contrastar a postura do seu partido coa do PP, que "se manifestaba cos bispos en contra dos dereitos da xente".

Tras destacar o legado dos gobernos do PSOE, que puxeron a España "na vangarda" e convertérona "nun espello no que se miran outros países", animou a seguir traballando para conquistar "a igualdade real".

FEIJÓO, O "PROGRE MODERADO"

Neste escenario, Bouza fixo un "chamamento" á Xunta para que a lei galega de igualdade de trato "lévese á práctica".

"Hai que desenvolvela, esiximos a súa aplicación", abundou, crítico con que o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, só propiciase a súa aprobación para "facerse unha foto co colectivo LGTBI" e ir de "progre moderado".