A conselleira do Mar, Rosa Quintana, puxo en valor que Galicia e os seus portos "están preparados" para os novos combustibles e as novas demandas de enerxía, e atópanse "vixiantes" para que a pegada de carbono sexa a mínima posible".

Foto: Conferencia Green Ports Vigo | Fonte: Europa Press

Así o trasladou este xoves no acto de clausura da III Conferencia Green Energy Ports, onde felicitou ao Porto de Vigo por ser un dos tres españois recoñecidos como 'Green Port', e onde remarcou que o futuro "pasa por afrontar o mellor preparados posibles os retos do crecemento sustentable".

"Para nós é unha preocupación manter un medio ambiente sustentable, por que del vivimos e queremos que sigan vivindo as xeracións futuras", remarcou, a colación do que insistiu en que é necesario "conciliar o equilibrio económico coa protección ambiental". "E Galicia está comprometida co cumprimento deste obxectivo", apostilou.

Pola súa banda, o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, indicou que o porto vigués non participa na iniciativa 'Blue Growth' por financiamento, senón porque cre "que o mundo necesita unha política ambiental adecuada, que teña en conta o cambio climático". "É unha pena que países como EE.UU. estean a dar marcha atrás", lamentou.

Así as cousas, avogou por "integrar o concepto de desenvolvemento sustentable na planificación e xestión dos portos"; e, neste marco, apostou polo gas natural licuado como "o combustible do futuro", aínda que admitiu que "aínda --hai-- que vencer certas barreiras, tanto na comunicación como no seu financiamento a través da eliminación das peaxes do gas".