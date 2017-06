Gadisa xera máis de 140 empregos no primeiro semestre do ano e reforza a súa presenza en Galicia con 2 novas aperturas

A compañía Gadisa reforza a súa presenza en Galicia coa inauguración de dous grandes supermercados en Ourense e A Coruña que suman máis de 3.600 metros cadrados de superficie.

Supermercado Gadis | Fonte: Europa Press

As actuacións, segundo informa a compañía, enmárcanse no seu plan de aperturas, ampliación e modernización de puntos de venda, co que asegura xerar máis de 140 empregos directos no primeiro semestre do ano.

Durante 2017, a compañía levou a cabo outro catro aperturas: nas Pontes, O Barco de Valdeorras, Salamanca e Ávila; dúas reaperturas: en Medina del Campo e Sada; e a incorporación de oito establecementos á rede de franquías Claudio.

O novo Supermercado Gadis da Coruña, situado no barrio de Ou Castrillón, é un dos máis grandes da cidade cunha superficie total de 1.697 metros cadrados e conta cun persoal total de 46 traballadores, dos cales 23 son empregos de nova creación, segundo informa a compañía nun comunicado.

Pola súa banda, en Ourense, Gadis abre de novo as portas do supermercado da rúa Ervedelo duplicando a superficie do mesmo tras unha completa reforma das súas instalacións. O novo establecemento, con máis de 2.000 metros cadrados de superficie, está integrado por un persoal total de 40 traballadores.