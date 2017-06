O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informou de que en 2017 un total de 995 propietarios foron apercibidos por non cumprir co establecido na lei en relación á prevención dos incendios (como a limpeza nas franxas de seguridade das leiras, por exemplo) e engadiu que outras 3.000 notificacións "vanse a comunicar de forma inmediata".

"Hai que cumprir a lei", remarcou o xefe do Executivo, quen engadiu que se remitiron cartas cun recordatorio a todas as administracións con responsabilidades (como garantes subsidiarios de que as franxas estean limpas ou responsables das estradas) --concellos, deputacións e o Ministerio de Fomento--, así como á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Trasladouno despois da reunión semanal do Consello da Xunta deste xoves, que aprobou o Plan de Prevención e Defensa Contra vos Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2017, que conta con 173,7 millóns de euros de investimento --dos que 105 millóns dedícanse a extinción--.

Xunto cunha trintena de medios aéreos --entre os propios da Xunta e os que proporciona o Estado-- e 360 motobombas, Galicia contará con 7.000 efectivos dispoñibles. Deles, 5.700 son da Xunta, pero tamén se sumará persoal do Goberno e contarase coa incorporación de 125 brigadas (500 efectivos) contratadas á empresa pública Seaga.

Feijóo destacou outras novidades do operativo para este verán, como o cambio do sistema de comunicacións ao coñecido como Tetra en substitución dos analóxicos que "quedaron obsoletos". O novo modelo permitirá geolocalizar en todo momento ao operativo, tanto a operarios, como vehículos e medios.