O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou, antes da reunión a tres bandas prevista para este xoves, que o Goberno galego porá sobre a mesa un documento que "garante a estabilidade" laboral "de todo o persoal" do transporte de viaxeiros por estrada afectado e en folga polo novo plan no que traballa a Administración autonómica.

Manifestouno despois de transcender que a Consellería de Infraestruturas convocou a sindicatos e patronal do transporte de viaxeiros por estrada a unha reunión a tres bandas na tarde deste xoves, ás 17,30 horas, como esixían ambas as partes nun conflito que leva enquistado desde a semana pasada.

Preguntado acerca de se acceder antes a esta pretensión non evitaría algúns problemas rexistrados na comunidade, Feijóo esgrimiu que a Xunta está na mesa de negociación "desde o primeiro instante no que naceu o conflito".

En fronte, lamentou que o Executivo autonómico aínda "non escoitou" os "argumentos" de sindicatos e empresarios. "Non sentar a negociar, incumprir os servizos mínimos ou pór aos estudantes no medio da discrepancia ao finalizar o curso e en plenos exames non é ningún argumento", advertiu.

CARGARSE "DE RAZÓN"

Unha vez máis, incidiu no "raro" que resulta no marco das relacións laborais que patronal e traballadores queiran negociar conxuntamente. De feito, contrapúxoo co que ocorre no conflito do metal, onde a Xunta, precisamente, "ten que exercer de mediadora".

Tras esta reflexión, en todo caso, reafirmouse en que o seu Executivo se vai a "cargar de razón". "Para negociar, o primeiro que hai que facer é asistir ás reunións e hoxe ímoslles a presentar o que máis nos preocupa a nós, o futuro do emprego, e imos garantir a estabilidade de todo o persoal do transporte", subliñou, en alusión á subrogación dos traballadores.

"Que queiran negociar xuntos empresas e traballadores é innovar no ámbito das relacións laborais, pero ímonos seguir enchendo de razón e o primeiro documento que lles imos expor é o documento de estabilidade laboral dos condutores", resolveu.