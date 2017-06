O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse este xoves en que hai que deixar actuar aos xuíces antes de abordar unha investigación de carácter político como o accidente ferroviario de Angrois, que deixou 80 mortos e máis de 140 feridos.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pr | Fonte: Europa Press

"Que os xuíces actúen con contundencia e nos digan se hai algún culpable máis que o maquinista; se hai algunha responsabilidade máis, que se nos diga", proclamou Feijóo, tras coñecer a decisión da Audiencia Provincial da Coruña de desestimar os recursos de apelación interpostos polas representacións de Adif e Andrés Cortabitarte contra a decisión do xuíz de investigar a este último.

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, constatou, de feito, que "a Xustiza se está movendo". "Deixemos que se mova con intensidade. A investigación máis completa e máis profesional é a que se está desenvolvendo no ámbito xudicial", aseverou.

Ao seu xuízo, o que "queren as vítimas" e "o que quere Galicia" é, precisamente, que se "concrete" a investigación xudicial. Só despois, recalcou, poderíase expor que se depuren "responsabilidades políticas máis claras", unha vez que haxa veredicto da Xustiza.

SÓ TRANSCENDENCIA "POLÍTICA"

Manifestouno despois de ser preguntado publicado pola información que publica 'eldiario.es' en relación a que o PSOE cambia de criterio e pedirá unha investigación no Congreso sobre o accidente do Alvia na que estarían chamados a comparecer os exministros José Blanco (PSOE) e Ana Pastor (PP).

Acerca de ata que punto, tras o cambio de postura socialista, unha negativa do PP sobre este asunto podería entenderse como un intento de protexer a Pastor, o presidente galego rexeitou polemizar.

"Se o que queremos é simplemente ver unha comisión para ver se ese tren non se debeu pór en marcha... Non creo que teña maior transcendencia que a política. A min o que me interesa é que a investigación xudicial se concrete", concluíu.