Hacienda propón subir un 1,3% o teito de gasto para 2018, ata os 119.834 millóns de euros

O Ministerio de Hacienda propuxo subir o teito de gasto para o ano 2018 un 1,3%, ata chegar aos 119.834 millóns de euros, segundo informaron a Europa Press fontes da negociación entre o Goberno e os grupos parlamentarios.

Cristóbal Montoro xa iniciou os contactos cos partidos políticos para negociar o teito de gasto que será aprobado polo Consello de Ministros extraordinario do próximo luns. A proposta que puxo sobre a mesa o Ministerio de Facenda sitúa a cifra 1.497 millóns de euros por encima da de 2017, que se pechou en 118.337 millóns.

A fixación do teito de gasto e a aprobación dos obxectivos de estabilidade é o paso previo para a realización dos Orzamentos Xerais do Estado para 2018. A cifra como tal do teito de gasto non se vota no Parlamento, pero si os datos macroeconómicos que a definen, e prevese que a aprobación destes teña lugar a mediados do próximo mes de xullo.

Entre estes datos atópase o obxectivo de déficit que, para o próximo exercicio está previsto no 2,2%, segundo os datos do cadro macro que aprobou o Goberno e que foi remitido a Bruxelas. Desta porcentaxe, un 0,3% é o déficit para as CCAA, que se verá está tarde no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) ao que acoden os conselleiros do ramo das autonomías.

Esta cifra de déficit para as rexións supón unha redución de tres décimas respecto ao déficit de 2017, situado no 0,6% do PIB. O resto do déficit para 2018 repártese entre o Estado, un 0,7%, e a Seguridade Social, un 1,2%.

O ministro de Hacienda mantivo este mércores un primeiro encontro con Cidadáns para abordar a fixación do teito de gasto, pero a delegación do partido laranxa levantouse da mesa porque, segundo explicaron, Cristóbal Montoro non aceptou a súa proposta de reducir o IRPF nuns 2.100 millóns de euros.

FACENDA ESTUDARÁ A REBAIXA DO IRPF PROPOSTA

Os de Rivera queren que esta redución de impostos no IRPF prodúzase xa o próximo exercicio mediante a redución de entre un e dous puntos de retención no primeiro tramo da renda. Pero o Goberno anunciara unha baixada para o ano seguinte.

Con todo, fontes de Hacienda admiten que están a estudar a formulación de Cidadáns aínda que sinalan que unha rebaixa do IRPF de máis de 2.000 millóns é moi elevada nestes momentos e que ademais, xa se rebaixou aos autónomos. Lembran, neste sentido, que a propia Lei de Reformas Urxentes para o Traballo Autónomo que aprobará este xoves o Congreso xa contén baixada de impostos para este colectivo.

A reunión co PSOE producirase mañá, pero non acudirá o ministro por expreso desexo dos socialistas, quen, tras reprobarlle, non consideran adecuado verse con el. O encontro será máis técnico e celebrarase cos secretarios de Estado de Facenda, José Enrique Fernández, e de Orzamentos, Alberto Nadal, e por parte socialista, os portavoces parlamentarios de Economía, Pedro Saura; Orzamentos, Javier Lasarte e Facenda e Función Pública, Julián López, acompañados do secretario de Economía do PSOE, Manuel Escudeiro.

O secretario de Organización do PSOE e deputado por Valencia, José Luís Ábalos, avanzou este xoves que os portavoces socialistas acudirán á cita coa única disposición de ser informados e sen intención de pór sobre a mesa ningún tema para a negociación.

Será o vindeiro luns cando a Executiva Federal do PSOE decida o sentido do voto do Grupo Socialista. No entanto, o líder do PSOE, Pedro Sánchez, avanzou que o partido vai ser "moi belixerante" coa política fiscal e orzamentaria do Goberno, o que pode indicar que os socialistas non votarán a favor dese 'teito de gasto'.

Se finalmente o PSOE non apoia o teito de gasto do próximo exercicio como parece, o Ministerio de Hacienda espera poder contar cos apoios de Cidadáns --se finalmente ponse de acordo coa rebaixa do IRPF--, os do PNV e os dos dous partidos canarios, Coalición Canaria e Nova Canarias.