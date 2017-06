Rías Baixas estima que a ocupación hoteleira este verán será do 78%

A ocupación hoteleira este verán na provincia de Pontevedra será do 78,36%, segundo as estimacións que manexa Turismo Rías Baixas e que este xoves fixo públicas a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Trátase dunhas estimacións "prudentes", matizou a presidenta, xa que faltan as reservas de última hora, pero o dato supón un incremento dun punto respecto ás previsións do verán pasado, aínda que hai outras entidades como o Clúster de Turismo de Galicia que falan, tamén dunha maneira prudente, dunha subida de entre o 5 e o 7% a nivel provincial e de ata o 10% nalgúns lugares da provincia de Pontevedra.

Máis en detalle, as estimacións o mes de xullo para a zona son do 77,2% e para o mes de agosto do 79,5%, aínda que en certos portais de reservas en liña, como Booking, sinalan unha ocupación do 85% en xullo e do 88% en agosto.

A presidenta da Deputación lembrou que o verán pasado a porcentaxe de ocupación hoteleiro de media definitivo foi do 85,6% en toda a provincia. "Canto menos, estou segura de que imos manter e ata superar os resultados definitivos do verán de 2016", dixo.

Por comarcas, Carmela Silva informou que O Salnés espera unha ocupación media para o verán do 81,53%; mentres que na comarca de Pontevedra chegan ao 80%; no Morrazo espérase unha ocupación media do 85,85%; en Caldas, o 81%; na comarca de Vigo do 83,25%; e en en o caso do Baixo Miño, do 76,05%. Na zona de Condado e A Paradanta a ocupación estimada é do 71% e en Deza e Tabeirós-Terra de Montes do 68%.

En canto ao turismo rural, a presidenta da Deputación de Pontevedra adiantou que a ocupación estimada para o verán conseguirá o 68,29%, é dicir, tres puntos por encima que o previsto o pasado verán.

Carmela Silva tamén apuntou que, segundo a información achegado por almacenistas e turoperadores, está previsto que o 36% dos turistas que cheguen ás Rías Baixas sexan internacionais, unha cifra que se sitúa 5 puntos por encima do dato obtido o pasado ano.