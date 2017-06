O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacou á súa entrada na reunión do consello de política fiscal e financeira (CPFF) que Galicia "coincide" co proceso de consolidación fiscal que expón o Goberno. "Con moito esforzo, coincidimos con este proceso de consolidación", afirmou.

Valeriano Martínez | Fonte: Europa Press

En declaracións aos xornalistas, destacou que as comunidades autónomas e o Executivo central falarán este xoves dos obxectivos de déficit e débeda e da regra de gasto para os exercicios 2018, 2019 e 2020, así como da determinación do período medio de pago, "que ten unha incidencia moi grande porque se está falando de pagar canto antes aos provedores" da administración.

Ademais, sinalou que "a verdadeira concreción" para porse a traballar no ámbito da comunidade galega chegará dentro dun mes, "noutro pleno" no que se concretarán "os recursos que en principio van vir do sistema de financiamento".

A proposta actual do Ministerio de Facenda "non significa ningún cambio" respecto da que xa "se tiña", correspondente aos anos 2017, 2018 e 2019. "Agora" abordarase un período que chega ata 2020, segundo precisou Martínez.

"Cambios en principio non hai porque llo proceso de consolidación fiscal debería estar terminado para as comunidades se todo vai ben no horizonte do ano que vén", resaltou o conselleiro, antes de lembrar que a capacidade de déficit "nestes momentos é cada vez menor".

Este proceso, "en Galicia é algo que se toma moi en serio desde 2009", chamou a atención. "Cremos nestes momentos de disciplina que é o que transmite seriedade ao tecido económico e social", engadiu, antes de ver constatado o crecemento económico en Galicia, "igual ou superior á media española", mediante esta "forma correcta" de "crecemento san".